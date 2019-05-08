سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید نمکی در این حکم یادآور شده است: «به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان منصوب میشوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام کنید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.»
وزیر بهداشت همچنین در پیامی از دکتر سیامک واحدی رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی کردستان تشکر و قدردانی کرد.
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