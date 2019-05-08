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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۲۳

با حکم وزیر بهداشت؛

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان منصوب شد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان منصوب شد

وزیر بهداشت در حکمی دکتر وحید یوسفی نژاد را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید نمکی در این حکم یادآور شده است: «به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان منصوب می‌شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام کنید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.»

وزیر بهداشت همچنین در پیامی از دکتر سیامک واحدی رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی کردستان تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 4611533

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