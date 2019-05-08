مبارزه با ملخ صحرایی در ۴۰ هزار هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، احمدعلی موهبتی در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان که بدین منظور تشکیل شده بود، اظهار داشت: همچنان که در سیل اخیر معطل وصول اعتبارات کشوری نماندیم، اکنون نیز با توجه به اینکه در ابتدای سال قرار داریم و تاکنون اعتبارات استان ابلاغ نشده است، با استفاده از ظرفیت‌های موجود دستگاه‌های اجرایی و همچنین مشارکت و حضور پررنگ مردم؛ اقدامات لازم برای جلوگیری از پیش روی این آفت انجام خواهد شد.

استاندار سیستان و بلوچستان، نیروی انسانی، امکانات و ماشین آلات و به ویژه تانکرهای آبرسانی را از مهمترین نیازهای استان برای این امر برشمرد و افزود: با توجه به گستردگی سطح مبارزه با این آفت این امر از توان جهاد کشاورزی استان به تنهایی خارج است فلذا باید تمامی دستگاه‌ها در این راستا نقش ایفا کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت ملخ‌ها به محصولات کشاورزی و باغی استان نداشته ایم، گفت: اگر اقدام جدی و قاطعی نداشته باشیم با ورود این آفت به محصولات کشاورزی؛ کشاورزان به عنوان قشر زحمتکش جامعه آسیب می‌بینند.

موهبتی گفت: به محض اینکه گزارش دوم سازمان فائو (خواروبار کشاورزی) در خصوص هجوم دسته‌های ملخ از آن سوی مرزهای استان به سیستان و بلوچستان را خواهیم داشت، جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان به این منظور تشکیل و راهکارهای مبارزه همگانی با این آفت و همچنین جلوگیری از بروز خسارت به کشاورزان منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

وی در پایان تصریح کرد: هدف ما این است که علاوه بر مبارزه با این حشره در استان سیستان و بلوچستان؛ سدی برای عبور به سایر استان‌ها نیز ایجاد کنیم تا به کانون‌های مهم تولید منابع غذایی سایر مناطق کشور آسیب نرسد.

رئیس سازمان حفظ نباتات و مبارزه با آفات وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گفت: با توجه به حرکت دسته جات زیاد ملخ صحرایی از بالای دریای سرخ تاکنون ۱۳۸ ریزش را به کشور داشتیم که هشت استان را درگیر کردند.

درگاهی ادامه داد: بیشترین درگیری با این آفت در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان گزارش شده است.

وی تاکید کرد: ملخ صحرایی به عنوان آفت خطرناک در دنیا شناخته شده است به طوریکه امنیت غذایی را مورد تهدید قرار می‌دهد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با تلاش‌های شبانه روزی همه دست اندرکاران این حوزه و حمایت استانداران هیچ گونه خسارتی از این نوع آفت خطرناک در عرصه‌های زراعی و باغی کشور گزارش نشده است.

وی افزود: با توجه به پیش بینی‌های سازمان خواروبار کشاورزی (فائو) مبنی بر افزایش حملات ملخ صحرایی در ۲ ماه آینده، می‌طلبد استانداران هشت استان درگیر به این حوزه توجه ویژه‌تری داشته باشند تا بتوانیم با کنترل این آفت خسارتی را به عرصه امنیت غذایی کشور نداشته باشیم.