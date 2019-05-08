به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه تماس بین المللی اتحادیه اروپا با هدف یافتن راه حل سیاسی برای بحران ونزوئلا از آمادگی خود برای اعزام هیئت سیاسی به کاراکاس خبر داد.

در خصوص موضع اتحادیه اروپا در قبال تحولات ونزوئلا، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید تحولات ونزوئلا حاکی از نبود افق سیاسی است که لازمه خاتمه بخشیدن به بحران جاری در این کشور خواهد بود.

وی افزود: شرایط موجود که نتیجه ناامیدی است تأکیدی است بر لزوم توسل به روند سیاسی و صلح‌آمیزی که به راه‌حلی دموکراتیک و ونزوئلایی (مبتنی بر خواست مردم ونزوئلا) منجر شود.

گفتنی است این اظهارات در نشست دو روزه گروه تماس ونزوئلا ایراد شد که از دیروز دوشنبه در کاستاریکا در حال برگزاری است.

موگرینی تاکید کرد: راه‌حل باید ونزوئلایی باشد حال آنکه جامعه بین‌الملل مسئولیت و وظیفه تسهیل (فرایند حصول) راه‌حل بدون هرگونه مداخله و به دور از اعزام هرگونه نیروی نظامی را دارد.

این مسئول اتحادیه اروپا افزود: وظیفه گروه تماس حفظ پل‌های موجود با بازیگران بین‌المللی از جمله سازمان ملل، واتیکان، گروه لیما و اتحادیه کشورهای کارائیب است تا به این‌ ترتیب، با حصول درک مشترک، مسیر را برای راه‌حلی دموکراتیک، صلح‌آمیز و سیاسی هموار کند.