معرفی اعضای جدید شورای انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در جلسهای که صبح امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشتماه ۹۸ در معاونت انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار شد، اعضای جدید شورای انیمیشن این مرکز معرفی و مشغول به کار شد.
در این جلسه سیدمحمدمهدی طباطبایینژاد طی حکمی، بهرام عظیمی و مریم کشکولینیا را به عنوان اعضای جدید شورای انیمیشن این مرکز منصوب و معرفی کرد. امیر سحرخیز که از مرداد سال گذشته عضو شورای انیمیشن مرکز شده بود نیز به کار خود ادامه خواهد داد.
به این ترتیب، شورای انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» با حضور مرتضی رزاقکریمی قائممقام مرکز، امیرمحمد دهستانی معاون انیمیشن، بهرام عظیمی، مریم کشکولینیا و امیر سحرخیز نسبت به بررسی و تصویب طرحهای انیمیشن ارائه شده به مرکز اقدام خواهند کرد. دبیر این شورا هم رسول نبیابهری است.
پیشتر از خدمات محمدعلی صفورا و اسماعیل شرعی اعضای سابق شورای انیمیشن مرکز هم قدردانی به عمل آمده بود.
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