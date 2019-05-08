۶هزار و ۵۰۰ نفرطی سال۹۷در ۲۱محور در استان تهران مشغول به کار شدند

به گزارش خبرنگار مهر احمد جاودانی صبح چهارشنبه در دومین کارگروه تخصصی اشتغال اظهار داشت: در خصوص تعهد اشتغال در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۷ مقرر بود برای ۲ هزار نفر ایجاد اشتغال کنیم.

جاودانی افزود: در ۲۱ محور ابلاغی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر بود برای متقاضیان در استان تهران مجوز فعالیت صادر کنیم که شامل دوره‌های آموزش مهارتی آزاد، کانون‌های تبلیغاتی، مؤسسات تک منظوره و چندمنظوره و همچنین آموزشگاه‌های آزاد هنری و سنتی بود.

وی گفت: در حدود ۶۵۰۰ نفر در سال ۹۷ در قالب ۲۱ محور تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان تهران مشغول به کار شده‌اند.

