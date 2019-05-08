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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

۳۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی مسدود شد

۳۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی مسدود شد

ارومیه – مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از انسداد سه هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان خبر داد.

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حفر چاه‌های غیرمجاز به تعداد بیش از ۱۲۰ هزار حلقه و برداشت غیرمجاز یکی از مشکلات بروز بحران دریاچه ارومیه است افزود: در راستای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز تاکنون سه هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.

وی از نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های بخش کشاورزی خبر داد و اضافه کرد: در این راستا تاکنون چهار هزار حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز شده اند و همچنان بازرسی برای جلوگیری از تخلفات در منابع آبی استان ادامه دارد.

دانشجو با اشاره به بارش ۴۷۸.۳ میلیمتری باران از ابتدای آبی افزود: این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال که ۳۳۵.۲ میلیمتر بود ۴۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه سه حوضه آبریز ارس، دریاچه ارومیه و زاب در آذربایجان‌غربی قرار گرفته‌اند، افزود: بیشترین بارش‌ها در حوضه‌های آبریز زاب با ۱۰۶۷.۶ میلیمتر و دریاچه ارومیه با ۴۹۲.۱ میلیمتر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با اشاره به رهاسازی آب مازاد سدها به سمت دریاچه ارومیه اظهارداشت: در حال حاضر به دلیل ورودی به سمت سدهای استان تا کنون بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب به سمت دریاچه رهاسازی شده است.

کد مطلب 4611559

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