۳۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی مسدود شد

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حفر چاه‌های غیرمجاز به تعداد بیش از ۱۲۰ هزار حلقه و برداشت غیرمجاز یکی از مشکلات بروز بحران دریاچه ارومیه است افزود: در راستای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز تاکنون سه هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.

وی از نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های بخش کشاورزی خبر داد و اضافه کرد: در این راستا تاکنون چهار هزار حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز شده اند و همچنان بازرسی برای جلوگیری از تخلفات در منابع آبی استان ادامه دارد.

دانشجو با اشاره به بارش ۴۷۸.۳ میلیمتری باران از ابتدای آبی افزود: این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال که ۳۳۵.۲ میلیمتر بود ۴۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه سه حوضه آبریز ارس، دریاچه ارومیه و زاب در آذربایجان‌غربی قرار گرفته‌اند، افزود: بیشترین بارش‌ها در حوضه‌های آبریز زاب با ۱۰۶۷.۶ میلیمتر و دریاچه ارومیه با ۴۹۲.۱ میلیمتر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با اشاره به رهاسازی آب مازاد سدها به سمت دریاچه ارومیه اظهارداشت: در حال حاضر به دلیل ورودی به سمت سدهای استان تا کنون بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب به سمت دریاچه رهاسازی شده است.