پروانه نشر، جواز کاسبی شده است/دشوار شدن کار برای ناشران حقیقی

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی ذوزنقه درباره وضعیت نامناسب حق تألیف نویسندگان با حضور محمود آموزگار نائبرئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.
آموزگار در این برنامه گفت: در نمایشگاه کتاب غرفههایی با مضمون انتشار خاطرات مردم وجود داشت و این به آن معناست که در جامعه نشر، افراد بسیاری فعال هستند و تنها خدمات نشر ارائه میدهند. این افراد را نمیتوان با نام ناشر معرفی کرد. این گروهها نهتنها حقالتالیف پرداخت نمیکنند، بلکه مبلغی را نیز دریافت کرده و در نهایت کتاب را تحویل مؤلف میدهند. ناشر کسی است که در خلاقیت او تردیدی وجود ندارد. ناشر نسبت به معرفی اثر و نویسنده اهتمام میورزد و طبیعتاً حق التالیف پرداخت کرده که موجب استمرار همکاری با نویسنده میشود.
وی افزود: حق التالیف ۱۰ درصد در حوزه نشر مصونتر بوده و مبلغی متعارف است؛ هرچند درصدهای انگشت شمار بالاتر و یا پایینتر نیز تخمین زده میشود. متأسفانه پروانه نشر به جواز کاسبی تبدیل شده و عدهای زمینهای فراهم آوردهاند که افراد فاقد صلاحیت با پرداخت پول کتاب چاپ میکنند.
نایب رئیس اتحادیه ناشران آمار افراد غیر متخصص در حوزه نشر را بیش از ۱۵ هزار نفر تخمین زد و گفت: این فضا بسیار آشفته است و قضیه بهگونهای پیش میرود که کار برای ناشران حقیقی دشوار شده است. طی سال، ۱۰۰ هزار عنوان کتاب به چاپ میرسد اما این میزان فعال در حوزه تألیف، آیا به واقع جز نویسندگان هستند؟ حوزه نشر با چنین معضلاتی درگیر است.
آموزگار با اشاره به نظارتهای صنفی این اتحادیه گفت: این مسائل محتوایی است که به حوزه صنفی ارتباطی ندارد. این اتحادیه به شهر تهران محدود است و نمیتوانیم همه اعضا را رصد کنیم. بههمین دلیل بعد از اعلام تخلف، وارد موضوع شده و برخورد میکنیم.
وی در پایان گفت: شمار ناشران چندبرابر کتابفروشان است که باید به رقمی متعادل برسند؛ همچنین فعالیت نشر تهران سه برابر سایر نقاط کشور است و این فاصله نیز باید کاهش پیدا کند.
در ادامه این برنامه ابوالفضل طاهری، نویسنده با اشاره به چاپ دو اثر خود به زبان آلمانی و انگلیسی گفت: در سن ۴ سالگی کتابخانهای کوچک داشتم و همین مسئله انگیزهای شد تا در سن ۵ سالگی پا به مدرسه بگذارم.
وی افزود: با طراحی جلد کتاب درآمدزایی کردم و این زمینهای شد تا سرمایهای برای چاپ کتابهایم فراهم شود. این همکاری منجر به ایجاد اعتماد به نفس در بنده شد. با قلم این افراد آشنا و نسبت به خود امیدوار شدم.
طاهری با اشاره به کتاب خود در زمینه آموزش زبان با انگشتان درس، گفت: حق تألیف این کتاب ۴۰ درصد بود ولی در ایران نهایتاً تا ۱۵ درصد تخمین زده میشود. در خارج از کشور این رقم برای یک نویسنده کتاب اولی ۴۰ درصد است.
این نویسنده در پایان گفت: کتابی که به زبان آلمانی نوشتم به معنای پیروزی روح میباشد. یکی از دوستان که بزرگشده آلمان است، رمانم را ویرایش و بازنویسی کرد و نامش نیز در کنار نویسنده به کتاب اضافه شد.
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