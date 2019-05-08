۱۰۰۰ تعاونی راکد کرمانشاه نیازمند ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

غفار محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وجود حدود ۱۰۰۰ تعاونی غیرفعال در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: برای فعالسازی این تعاونی‌ها مبلغی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز است که سرمایه در گردش و مواد اولیه آنها تأمین و پس از رفع مشکلات مذکور این تعاونی‌ها فعال شوند.

وی با یادآوری اینکه تأمین سرمایه در گردش، مواد اولیه و تسهیلات ارزان قیمت از نیازهای کنونی بخش تعاون استان کرمانشاه است، افزود: به همراه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در حال برنامه ریزی هستیم که آن دسته از تعاونی‌های غیرفعال و دارای مشکل که تولیدی هستند، را شناسایی کنیم و آنچه که در توان ما است برای آنها انجام دهیم و مشکلات آن را احصا کرده و در کارگروه‌های رفع موانع تولید آنها را رفع کنیم.

رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه با بیان اینکه تسهیلات ارزان قیمت بیشترین نیاز تعاونی‌های استان برای تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه است، گفت: تعاونی‌های مرزنشین و صادراتی ما نیاز بیشتری به این موضوع داشته و نیازمند سرمایه در گردش ارزان قیمت هستند.

صدور ۲۰ میلیارد تومان ضمانت تعاونی‌ها توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری اتاق تعاون

وی اشاره‌ای به اقدامات انجام شده توسط اتاق تعاون داشت و گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری اتاق تعاون با هدف توانمندسازی و تقویت توان رقابت پذیری شرکت‌های تعاونی از طریق تضمین اعتبار و تسهیل در تأمین منابع مالی، سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان ضمانت برای واحدهای مذکور صادر کرده است.

محمدی تصریح کرد: در بخش خصوصی ما می‌توانیم برای شرکت‌های حقیقی تا سقف ۲.۵ میلیارد تومان و برای افراد حقیقی اگر بانوان بوده و اشتغال روستایی ایجاد کند تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان ضمانت صادر کنیم و برای تعاونی‌ها تا سقف ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات را با پوشش ۳۵ درصد وثایق ضمانت‌نامه صادر خواهد شد.

رئیس اتاق استان کرمانشاه تصریح کرد: به منظور ضمانت تعاونی‌ها ۳۵ درصد مبلغ تسهیلات از تعاونی‌ها وثیقه اخذ می‌شود و ما اصل و سود ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به تعاونی‌ها را ضمانت می‌کنیم.