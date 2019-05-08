جرئیات تغییر ساعت کاری ادارات ایلام طی تابستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، معروف بسطامی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور صرفه جویی در مصرف برق در ساعات اوج مصرف و مدیریت بهینه انرژی ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی از تاریخ ۱ خرداد ۹۸ تا پایان شهریور به شرح زیر تغییر می‌کند.

وی بیان داشت: از تاریخ ۱ خرداد ۹۸ ساعت کاری ادارات در شهرستان‌های دهلران، مهران، دره شهر، آبدانان و بدره از ساعت ۷ تا ۱۴ است.

وی عنوان کرد: از تاریخ ۱ تیر ۹۸ ساعت کاری ادارات شهرستان‌های ایلام، ایوان، چرداول، سیروان و ملکشاهی از ساعت ۷ تا ۱۵ است.

بسطامی بیان داشت: ساعت کار بخش‌های درمانی (بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و امدادرسان) تغییر نخواهد کرد.