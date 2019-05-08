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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۲۰

سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی استانداری ایلام:

جرئیات تغییر ساعت کاری ادارات ایلام طی تابستان اعلام شد

جرئیات تغییر ساعت کاری ادارات ایلام طی تابستان اعلام شد

ایلام -سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی استانداری ایلام، جزئیات تغییر ساعت کاری ادارات ایلام طی فصل تابستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معروف بسطامی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور صرفه جویی در مصرف برق در ساعات اوج مصرف و مدیریت بهینه انرژی ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی از تاریخ ۱ خرداد ۹۸ تا پایان شهریور به شرح زیر تغییر می‌کند.

وی بیان داشت: از تاریخ ۱ خرداد ۹۸ ساعت کاری ادارات در شهرستان‌های دهلران، مهران، دره شهر، آبدانان و بدره از ساعت ۷ تا ۱۴ است.

وی عنوان کرد: از تاریخ ۱ تیر ۹۸ ساعت کاری ادارات شهرستان‌های ایلام، ایوان، چرداول، سیروان و ملکشاهی از ساعت ۷ تا ۱۵ است.

بسطامی بیان داشت: ساعت کار بخش‌های درمانی (بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و امدادرسان) تغییر نخواهد کرد.

کد مطلب 4611706

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