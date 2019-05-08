ایمن سازی خط لوله امیدیه کلیدخورد/هدایت نفت ریزی ها به چاله ذخیره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احمد محمدی گفت: برابر دستورالعمل‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، نفت جمع‌آوری شده از این گودال‌ها به مناطقی امن حمل می‌شوند تا از بروز هرگونه مشکل ایمنی و زیست محیطی جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با تاکید بر اینکه ماشین‌آلات و امکانات مورد نیاز کاملاً آماده است، گفت: همچنین برای خطوط لوله‌ای که باید تعویض شود برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا از همین امروز عملیات خط‌برداری و ترمیم خطوط لوله آغاز شود.

به گفته وی، در این صورت، دیگر برای انتقال نفت به پالایشگاه اصفهان و تأمین خوراک گاز پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) نیازی به استفاده از خطوط جایگزین نیست.

محمدی یادآور شد: در ساعاتی که خطوط انتقال نفت و گاز امیدیه دچار حریق بودند خللی در ارسال فرآورده‌های نفتی ایجاد نشد و از خطوط جایگزین استفاده می‌شد.

هیچیک از منازل روستاییان دچار حریق نشد

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اظهار داشت: در این حادثه هیچیک از روستاییان صالح‌آباد از توابع شهرستان امیدیه دچار سوختگی نشده‌اند.

وی با اشاره به اینکه سه منزل مسکونی در مجاورت خطوط حادثه دیده قرار داشته‌اند، تصریح کرد: منازل مسکونی نیز خسارت ندیدند.

برآورد اولیه از میزان خسارات به خطوط انتقال

محمدی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که هم‌اکنون سه تا چهار شاخه از خطوط انتقال نفت و گاز شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری آسیب دیده‌اند اما برآورد نهایی از میزان آسیب به وجود آمده بعد از انجام گودبرداری‌ها اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، روز دوشنبه (۱۶، اردیبهشت‌ماه)، خط لوله ۴۲ اینچ نفت نیوچم در مسیر امیدیه به تأسیسات مارون ۲ در جنوب شرق خوزستان، هنگام تعمیرات در اثر برخورد لودر با این لوله نفتی دچار نشت و آتش‌سوزی شد و خط ۱۲ اینچ انتقال گاز مجاور آن نیز آتش گرفت.