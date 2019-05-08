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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۰۳

یک شرکت تاکسیرانی مسافران را با خودروی خودران جابجا می کند

یک شرکت تاکسیرانی مسافران را با خودروی خودران جابجا می کند

تاکسی اینترنتی لیفت با همکاری شرکت خودروی خودران وایمو به ساکنان منطقه فونیکس اجازه می دهد با استفاده از اپلیکیشن لیفت و با یک خودروی خودران تردد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شرکت خودروی خودران «وایمو» که زیر مجموعه گوگل است اکنون سعی دارد با همکاری تاکسی اینترنتی لیفت در آریزونا به وسیله خودروهای خودران مسافران را جابه جا کند.

طی این همکاری که روز گذشته اعلام شد افراد در منطقه فونیکس (ایالت آریزونا) می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن لیفت یکی از ۱۰ خودروی خودران وایمو را سفارش دهند. این خودروها از آخر سپتامبر وارد سرویس لیفت می‌شوند.

البته در خودروهای رباتیک وایمو یک راننده پشت فرمان می‌نشیند تا در صورت هرگونه اختلالی در فناوری، کنترل خودرو را به دست گیرد. اما به نظر می‌رسد استفاده از خودروهای خودران وایمو در خدمت لیفت سبب می‌شود افراد بیشتری درباره استفاده از خودروهای خودران احساس راحتی کنند.

این در حالی است که لیفت و اوبر هر دو تصمیم دارند با استفاده از خودروهای خودران درآمدزایی کنند. در این میان وایمو قصد دارد به آرامی سرویس تاکسی اینترنتی خود را در منطقه فونیکس گسترده‌تر کند.

کد مطلب 4611757
شیوا سعیدی

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