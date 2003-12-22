پيكان در جام در جام شركت مي كند

حسين حسيني قائم مقام باشگاه ايران خودروبه خبرگزاري " مهر" گفت: حضورمجدد اين تيم درمسابقه ها درپي مذاكره دبيرفدراسيون واليبال با حاج مهدي دادرس مديرعامل باشگاه پيكان صورت مي گيرد.
دادرس بنابه دلايلي چند ازجمله مسائلي كه درپيرامون مجمع عمومي هيات واليبال استان تهران رخ داده بود، تيم پيكان راازشركت در مسابقه هاي تهران منع كرده بود.
پيكان در مسابقه هاي جام در جام واليبال تهران شركت مي كند.
