۱۳۷ کیسه آرد قاچاق در بجنورد کشف شد

سید جواد سیدالموسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تعداد کیسه آرد به عنوان تخلف در نگهداری کالای قاچاق کشف شد.

سیدالموسوی با بیان اینکه در این رابطه پرونده تشکیل و در حال بررسی است، بیان کرد: علاوه بر ضبط ۱۳۷ کیسه آرد، متهم در این رابطه ۸۷ میلیون ریال جریمه شد.

وی همچنین در رابطه با پرونده کشف مکمل‌های پرورش اندام، گفت: با توجه به کشف ۵۰۰ عدد قرص و ۵/۸ کیلوگرم مکمل پرورش اندام قاچاق به ارزش بیش از ۶۰ میلیون ریال، گزارش تخلف در شعب اداره کل در حال رسیدگی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی در ادامه به حمل غیر مجاز ۳۷ رأس گوسفند در این استان اشاره کرد و افزود: ارزش این تعداد گوسفند ۴۵ میلیون ریال برآورد شده که به علت نداشتن مجوز حمل از دامپزشکی کشف و پرونده مربوطه در حال برسی است.