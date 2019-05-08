به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی ظهر چهارشنبه به مناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگی در محل سپاه استان، افزود: محرومیت‌زدایی و خدمت در مناطق محروم موهبت بزرگ الهی است که نصیب هرکسی نمی‌شود.

وی اظهار کرد: بهترین فعالیت این است که دستی از نیازمندی را بگیری و در این میان باید ماهی گیری را به او آموزش داد تا فرد توانمند شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بابیان اینکه در طول چهل سال گذشته آینده‌نگری امام راحل (ره) در تشکیل بسیج، این کشور را در برابر تمام فتنه‌ها بیمه کرده است، گفت: بسیج در چند دهه گذشته در همه عرصه‌ها وارد کارشده و فعالیت‌های خوبی هم در مناطق محروم انجام داده است.

وی ابراز کرد: بسیج با حضور در همه عرصه‌های جهادی توانسته موفق عمل کند. بسیج باید امروز بیشتر از گذشته برای استقلال و امنیت کشور تلاش کند چراکه بسیج و سپاه ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند که باید از آنها به خوبی استفاده شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: بسیج مدافع آرمان‌های انقلاب اسلامی است و همواره در سازندگی و دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران همواره مفید بوده است.

خاتمی بر لزوم حفظ وحدت در جامعه تأکید کرد و گفت: بسیج باید در تمام عرصه‌ها پیشتاز باشد و نسبت به تقویت وحدت تلاش کند چراکه امروز حربه‌های دشمن علیه کشورمان بیشتر شده است.

وی ابراز کرد: بسیج همواره به‌عنوان یک نیروی مردمی توانسته انقلاب اسلامی را در طول چهل سال گذشته همراهی و حمایت کند.

خاتمی با اشاره به اینکه حضور بسیج در عرصه‌های مختلف امروز بیش از گذشته ضروری است، تصریح کرد: امروز دشمن با جنگ اقتصادی وارد عرصه شده است ولی موفق نمی‌شود.