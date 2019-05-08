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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۴۶

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

حضور بسیج در عرصه های مختلف امروز بیش از گذشته ضروری است

حضور بسیج در عرصه های مختلف امروز بیش از گذشته ضروری است

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه حضور بسیج در عرصه های مختلف امروز بیش از گذشته ضروری است،افزود:امروز دشمن با جنگ اقتصادی وارد عرصه شده ولی موفق نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی ظهر چهارشنبه به مناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگی در محل سپاه استان، افزود: محرومیت‌زدایی و خدمت در مناطق محروم موهبت بزرگ الهی است که نصیب هرکسی نمی‌شود.

وی اظهار کرد: بهترین فعالیت این است که دستی از نیازمندی را بگیری و در این میان باید ماهی گیری را به او آموزش داد تا فرد توانمند شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بابیان اینکه در طول چهل سال گذشته آینده‌نگری امام راحل (ره) در تشکیل بسیج، این کشور را در برابر تمام فتنه‌ها بیمه کرده است، گفت: بسیج در چند دهه گذشته در همه عرصه‌ها وارد کارشده و فعالیت‌های خوبی هم در مناطق محروم انجام داده است.

وی ابراز کرد: بسیج با حضور در همه عرصه‌های جهادی توانسته موفق عمل کند. بسیج باید امروز بیشتر از گذشته برای استقلال و امنیت کشور تلاش کند چراکه بسیج و سپاه ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند که باید از آنها به خوبی استفاده شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: بسیج مدافع آرمان‌های انقلاب اسلامی است و همواره در سازندگی و دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران همواره مفید بوده است.

خاتمی بر لزوم حفظ وحدت در جامعه تأکید کرد و گفت: بسیج باید در تمام عرصه‌ها پیشتاز باشد و نسبت به تقویت وحدت تلاش کند چراکه امروز حربه‌های دشمن علیه کشورمان بیشتر شده است.

وی ابراز کرد: بسیج همواره به‌عنوان یک نیروی مردمی توانسته انقلاب اسلامی را در طول چهل سال گذشته همراهی و حمایت کند.

خاتمی با اشاره به اینکه حضور بسیج در عرصه‌های مختلف امروز بیش از گذشته ضروری است، تصریح کرد: امروز دشمن با جنگ اقتصادی وارد عرصه شده است ولی موفق نمی‌شود.

کد مطلب 4611804

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