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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۲۳

فرمانده سپاه انصار المهدی استان زنجان:

۱۰۰۰ پروژه محرومیت‌زدایی در زنجان اجرا شده است

۱۰۰۰ پروژه محرومیت‌زدایی در زنجان اجرا شده است

زنجان-فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: از آغاز شکل گیری بسیج سازندگی تاکنون هزار پروژه محرومیت‌زدایی در استان زنجان اجر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر چهارشنبه به مناسبت تشکیل بسیج سازندگی در محل سپاه انصارالمهدی (عج) استان، افزود: سپاه و بسیج همواره در خط مقدم لبیک به فرامین و منویات مقام معظم رهبری بوده است.

وی اظهار کرد: دشمنان اسلام و کشور همواره درصدد بودند که اصل و ریشه اسلام و انقلاب را هدف بگیرند ولی با هدایت مقام معظم رهبری و بصیرت تاریخی و به‌موقع امت ولایتمدار توطئه‌ها همواره خنثی‌شده است.

فرمانده سپاه استان زنجان گفت: در استان زنجان تاکنون هزار پروژه محرومیت‌زدایی اجراشده که از این تعداد ۵۵ سالن ورزشی بوده شده است.

کرمی تأکید کرد: احداث ۲۱ واحد مسکونی در منطقه زلزله‌زده اهر در سال ۹۱ و احداث ۱۵ واحد مسکونی در کرمانشاه و توزیع ۱۵۰ دستگاه کانکس از اقدامات مهم سپاه استان است.

وی افزود: ۲۰ گروه جهادی با بیش از هزار نفر در مناطق سیل‌زده فعالیت می‌کنند و ۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین به این مناطق اعزام شده است.

فرمانده سپاه استان زنجان بابیان اینکه سپاه و بسیج در کنار هم در تمام مقتضیات زمانی درصحنه بودند، ابراز کرد: با کمک بسیج و سپاه پایگاه‌هایی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به سیل‌زدگان برپاشده و بیش از ۳۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و ۴ میلیارد تومان کمک غیر نقدی مردم به سیل‌زدگان ارسال شده است.

کرمی تصریح کرد: سپاه و بسیج سازندگی برای توسعه و آبادانی کشور و رفع محرومیت جهاد گونه فعالیت می‌کند.

کد مطلب 4611820

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