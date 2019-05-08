به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر چهارشنبه به مناسبت تشکیل بسیج سازندگی در محل سپاه انصارالمهدی (عج) استان، افزود: سپاه و بسیج همواره در خط مقدم لبیک به فرامین و منویات مقام معظم رهبری بوده است.

وی اظهار کرد: دشمنان اسلام و کشور همواره درصدد بودند که اصل و ریشه اسلام و انقلاب را هدف بگیرند ولی با هدایت مقام معظم رهبری و بصیرت تاریخی و به‌موقع امت ولایتمدار توطئه‌ها همواره خنثی‌شده است.

فرمانده سپاه استان زنجان گفت: در استان زنجان تاکنون هزار پروژه محرومیت‌زدایی اجراشده که از این تعداد ۵۵ سالن ورزشی بوده شده است.

کرمی تأکید کرد: احداث ۲۱ واحد مسکونی در منطقه زلزله‌زده اهر در سال ۹۱ و احداث ۱۵ واحد مسکونی در کرمانشاه و توزیع ۱۵۰ دستگاه کانکس از اقدامات مهم سپاه استان است.

وی افزود: ۲۰ گروه جهادی با بیش از هزار نفر در مناطق سیل‌زده فعالیت می‌کنند و ۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین به این مناطق اعزام شده است.

فرمانده سپاه استان زنجان بابیان اینکه سپاه و بسیج در کنار هم در تمام مقتضیات زمانی درصحنه بودند، ابراز کرد: با کمک بسیج و سپاه پایگاه‌هایی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به سیل‌زدگان برپاشده و بیش از ۳۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و ۴ میلیارد تومان کمک غیر نقدی مردم به سیل‌زدگان ارسال شده است.

کرمی تصریح کرد: سپاه و بسیج سازندگی برای توسعه و آبادانی کشور و رفع محرومیت جهاد گونه فعالیت می‌کند.