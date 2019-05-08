به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که قرار بود کالاهایی اساسی در ماه مبارک رمضان با قیمت بازار توزیع شود، آیا این کار صورت گرفت یا خیر؟، گفت: خرما جز کالاهای تنظیم بازار نبوده است، توزیع الباقی کالاها همچون گوشت و شکر شروع شده است، برنج هم جز کالاهایی است که توزیع شده بود.

وی گفت: در جلسه امروز هیئت دولت این موضوع مطرح شد و اعلام شد هیچ مشکلی در زمینه توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر مصرف شکر روزانه ۷ هزار تن است، گفت: وزارت صنعت اقدام به توزیع روزانه ۱۰ هزار تن شکر می‌کند.

رحمانی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی امروز دلیل گرانی قیمت شکر را توضیح دادند؛ علتش به بارندگی‌های ابتدای سال جاری باز می‌گردد اما در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.

وی در مورد توزیع برنج نیز تاکید کرد: هر اندازه که برنج لازم باشد در بازار توزیع خواهد شد، برنج وارداتی و برنج داخلی در بازار عرضه می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به علت گرانی کالاهایی همچون شکر و تن ماهی، تصریح کرد: برخی کالاها افزایش قیمت داشته اند، وزارت صنعت نظارت بر عرضه این کالاها را افزایش داده است و عرضه در عمده فروشی‌ها را نیز کنترل کردیم.

رحمانی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره علت افزایش قیمت خودرو نیز گفت: تعطیلی خودرو سازی ها در دو هفته اول سال تأثیر نسبی بر قیمت خودروها داشته است. البته من نمی گویم این موضوع تأثیر صد در صدی بر قیمت خودرو دارد. در حال حاضر بازار خودرو کنترل می‌شود و تولید خودرو ادامه دارد.

وی با بیان اینکه متأسفانه دلالان در ایجاد اختلالات دو هفته پیش در بازار خودرو نقش داشتند، افزود: در حال حاضر توزیع و ساخت خودرو طبق تعهدات انجام می‌شود یعنی ۸۰ درصد تولید به تعهدات داده می‌شود و ۲۰ درصد به فروش فوری اختصاص می‌یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه کالا برگ نیز گفت: وقتی آخرین تصمیمات نهایی شد آن را عرض می‌کنیم ما تکلیف قانونی در بودجه امسال که مجلس مصوب کرده است داریم که دولت موظف به انجام آن است.

رحمانی درباره موضوع کوپنی شدن کالاها اظهار کرد: نظر بنده این است که کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شود باید به دست مصرف کننده برسد در گذشته این اطمینان وجود نداشته است و شاهد مشکلاتی در بازار گوشت بودیم.

وی با ارائه توضیحاتی در خصوص تلاش دولت برای رونق تولید، گفت: یکی از الزامات به ثمر نشستن تلاش‌های دولت در حوزه رونق تولید نظام بانکی است، نظام بانکی یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تمهیداتی بیاندیشند.

وزیر صنعت با بیان اینکه ما در تولید مواد اولیه مشکلی نداریم و فقط زنجیره را اصلاح می‌کنیم، افزود: نظام تولید ما در گذشته درست نبود و هدف این است که اصلاح شود.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه خارجی هم تلاش‌هایی در حال انجام است و تا امروز مشکلی را نداشتیم.