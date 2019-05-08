پژمان لشگری پور تهیه‌کننده و مجری طرح سینما درباره شفاف سازی بودجه سال جاری سازمان سینمایی به خبرنگار مهر گفت: سازمان سینمایی در ماه‌های گذاشته گام‌های درباره شفاف سازی مالی برداشته است اما تا قبل از اعلام بودجه خود و زیرمجموعه‌هایش به نظر می‌رسید تا حدی جنبه شعاری دارد ولی با اعلام ارقام هر کدام از زیرمجموعه‌های سازمان متوجه شدیم که این موضوع گویا جدی است.

وی ادامه داد: در مورد انجام چنین کارهایی باید حواسمان باشد تا تنها با ظاهرسازی هدف اصلی‌مان را زیر سوال نبریم. باید حواسمان باشد که شفاف سازی یک وسیله و شرط لازم برای بهبود ساختارها و کیفیت‌هاست و نباید اعمال شفاف‌سازی باعث جنبه‌های منفی دیگری شود مثلاً، نگاه یکسویه به مساله شفاف سازی نباید موجب نفی حقوق شهروندی اهالی سینما شود.

این کارشناس فرهنگی یادآور شد: باید در این زمینه توضیح دهم تا سوء تفاهمی ایجاد نشود. وقتی نام سرمایه‌گذار فیلمی را اعلام می‌کنیم باید به این نکته توجه کنیم که اسرار اقتصادی هر فرد در شغل و پیشه خود برای همان شخص قابل احترام و محرمانه است و بدون اجازه شخصی نمی‌شود جزئیات زندگی اقتصادی هر فرد را بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشد، افشا کرد.

شفاف‌سازی فارغ از جاروجنجال

لشگری پور ادامه داد: درست است که سازمان سینمایی با انتشار جزییات سرمایه گذاری افراد در فیلم‌ها به دنبال جلوگیری و یا کم کردن احتمال ورود سرمایه‌های ناپاک به سینما بود اما فراموش نکنیم این رسیدگی باید فارغ از جار و جنجال‌ها و شعارزدگی و با حفظ صیانت از آبروی افراد به طور مخفیانه و اتفاقاً با جدیت توسط سازمان سینمایی و با همکاری با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط انجام گیرد و پس از محرز شدن تخلفات اسامی و مراتب خطاها اعلام شود اما وقتی به صورت یکسویه تمامی اطلاعات پروانه مالکیت‌ها منتشر می‌شود جدای از تضییع احتمالی حقوق شهروندی برخی از افراد راه را برای اسم‌سازی و ارائه افراد جعلی در مورد مالکیت فیلم‌ها در آینده هموار می‌کنیم. همانند آنچه در مورد پدیده پروانه‌های ساخت صوری طی سال‌های گذشته به وجود آمد از همین رو از یاد نبریم که هدف اصلی شفاف سازی رسیدگی و جلوگیری از فساد و خطاهاست.

وقتی به‌صورت یکسویه تمامی اطلاعات پروانه مالکیت‌ها منتشر می‌شود جدای از تضییع احتمالی حقوق شهروندی برخی از افراد راه را برای اسم سازی و ارائه افراد جعلی در مورد مالکیت فیلم‌ها در آینده هموار می‌کنیم مجری طرح فیلم «بادیگارد» با بیان اینکه اعلام بودجه گام خوبی بود، بیان کرد: با اعلام رقم بودجه سازمان‌های زیرمجموعه سازمان سینمایی حداقل مشخص می‌شود که هر یک از فیلمسازان تخصصی (مستندسازها، انیماتورها، فیلمسازان کوتاه و جامعه سینمای حرفه‌ای) تا چه میزان می‌توانند در قبال سازمان‌های مرتبطشان مطالبه و چشم‌انداز کاری داشته باشند.

وی افزود: نکته مهم دیگری که سازمان سینمایی باید به آن توجه کند این است که در شرایط اقتصادی که امروز کشور دارد جزئیات هزینه‌های پشتیبانی و جاری که در این آمار اخیر منتشر شده تا چه میزان است. به طور مثال در حال حاضر به دلیل نبود شفافیت قبلی این ذهنیت در میان اهالی سینما به ویژه کسانی که دستی نزدیک‌تر بر آتش دارند وجود دارد که دستمزد مدیران ارشد موسسات تابعه سازمان سینمایی تا چه میزان است و وقتی سازمان سینمایی طی این سال‌ها مدام از کمبود اعتبارات برای حمایت بیشتر از بدنه سینما و تولیدات گله‌مند بوده است مدیران خودش تا چه میزان به اصطلاح از حقوق و مزایای بعضاً خارج از عرف و ضوابط برخوردار بوده‌اند.

لشگری‌پور تأکید کرد: حسین انتظامی رییس جدید سازمان سینمایی با این سیاست جدید می‌تواند بر این شبه‌ها فائق آید و خدای ناکرده این‌طور نشود که پس از گذشت یک دوره و آمدن مدیران جدید تازه در فضای سینما اخباری از برداشت خارج از عرف فلان مدیر در قالب حقوق، حق ماموریت، پاداش جشنواره و بعضاً برخورداری از وام‌های خاص منتشر شود. اتفاقاً این شفاف سازی در جزئیات هزینه‌های جاری می‌تواند باعث سرافرازی مدیران پاکیزه دست و کارمندان خدوم بدنه سازمان‌های تحت مجموعه سازمان سینمایی باشد و این را هم بدانیم که جسارت و عدم ترس از افشای خطاهای احتمالی افراد لازمه و مکمل سیاست شفاف سازی است.

شرط اعتماد متقابل مدیران و سینماگران

این منتقد سینما ادامه داد: اعتماد بین سینماگران و مدیران زمانی به وجود می‌آید که به صورت مشخص آمار و ارقام را اعلام کنیم طوری که بعد از چند سال خلاف آن ثابت نشود. شفاف سازی درواقع یک قدم برای بهبود عملکردها و مقدمه‌ای برای رسیدن به نقطه مطلوب است.

لشگری پور تاکید کرد: بودجه‌ها باید با هدفی که سازمان سینمایی مشخص می‌کند، همسو باشد یعنی در آخر سال بررسی کنیم که چقدر از بودجه در نظر گرفته شده هزینه شده است و تا چه اندازه به هدفی که برای آنها تعیین کرده‌ایم، رسیدیم که اگر مثبت باشد یعنی موفق شده و گام بسیار خوبی برداشته‌ایم.

وی ادامه داد: در بندی از بودجه اعتباراتی برای فیلمسازان استانی در نظر گرفته شده است که از نظر من هر نوع رسیدگی به فیلمسازان شهرستانی کار بسیار مهم و پسندیده‌ای است منتها در این زمینه نظارت کافی برای به هدف رسیدن این بودجه‌ها بسیار ضروری است وگرنه طی سال‌های گذشته به عناوین مختلف تحت عنوان حمایت از فیلمسازان شهرستانی منابعی از طرف روسای جمهور وقت به استان‌ها تخصیص پیدا کرد اما متاسفانه در مقام ارزیابی و اجرا به دلیل نبود نظارت این بودجه‌ها سر از جاهایی دیگر درآورد و مصارف بعضاً غیرفرهنگی و بی اثر و جاری و روزمره شد.

لشگری پور در پایان گفت: باید اهداف‌مان برای خرج هزینه‌ها به گونه‌ای باشد که در انتها بتوانیم اشکالات اجرایی را هم برطرف کنیم. یکی از بخش‌های مهم شفاف سازی این است که در آنها کار بودجه را رصد کنیم تا متوجه شویم بودجه‌ای که برای سازمان یا نهاد مربوطه اختصاص داده شده توانسته است به سینما کمک کند و عملکرد بودجه مشخص شود یا نه.