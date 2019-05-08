آمادگی بیش از ۴۰ مرکز آموزشی برای برگزاری مرحله مقدماتی جشن ایتات

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ایتات در دو مرحله مقدماتی و کشوری برگزار خواهد شد که طی آن، ایدهها و تجربیات آموزشی و تربیتی از سراسر کشور گردآوری میشود.
در مرحله مقدماتی جشنواره ایتات، هر مجموعه آموزشی مدرسه، دانشگاه، حوزه و غیره متولی برگزاری جشنواره در مجموعه خود است. در طی این جشنواره معلمان، مربیان و اساتید؛ ایدهها و روشهای نوین تربیتی و آموزشی خود را طی ۵ تا ۱۰ دقیقه ارائه میدهند و پس از داوری و انتخاب، سه ایده برتر هر مجموعه به مرحله کشوری این جشنواره معرفی خواهد شد.
تبلیغات مربوط به مرحله مقدماتی از اسفند ۹۷ آغاز گردیده و تا نیمه اردیبهشت ۹۸ ادامه داشته است.
تاکنون ۴۱ مجموعه از ۲۱ استان برای برگزاری مرحله مقدماتی اعلام آمادگی کردهاند که در جدول زیر تعداد مجموعهها در هر استان قابل مشاهده است.
گفتنی است، فرآیند مرحله مقدماتی در خردادماه ۱۳۹۸ پایان خواهد یافت و پس از آن مرحله کشوری جشنواره ایتات آغاز خواهد شد.
همچنین بر اساس پیشبینی افرادی که برای برگزاری مرحله مقدماتی اعلام آمادگی نمودهاند، بیش از ۱۹۰۰ نفر در این مرحله از جشنواره شرکت خواهند نمود که در جدول زیر این آمار به تفکیک استان قابل مشاهده است.
در مرحله کشوری ایدههای ارسالشده از مرحله مقدماتی و ایدههایی که به صورت مستقیم به جشنواره کشوری ارسال میشوند، توسط صاحبنظران و فعالان حوزه تعلیم و تربیت داوری خواهد شد.
شرکتکنندگانی که ایده آنها در مرحله داوری کشوری پذیرفته شود، برای شرکت در دوره آموزش شیوه ارائه دعوت میشوند و در نهایت شرکتکنندگانی که این دوره را با موفقیت پشتِسرگذارند، امکان ارائه در روز جشنواره را خواهند داشت و از میان آنان نفرات برگزیده نهایی انتخاب شده و جوایز نقدی برای حمایت از اجرایی شدن ایده یا ترویج تجربه وی، تعلق خواهد گرفت.
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