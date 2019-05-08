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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۵۴

نشست بهروز نعمتی با پیشکسوتان و اهالی کشتی همدان و یزد

نشست بهروز نعمتی با پیشکسوتان و اهالی کشتی همدان و یزد

رؤسای هیأت‌های کشتی استان های همدان و یزد صبح امروز با حضور در محل فدراسیون کشتی با بهروز نعمتی سرپرست این فدراسیون دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا یاری رئیس هیأت کشتی استان همدان و جمعی از پیشکسوتان، قهرمانان و مسئولان کشتی این استان و همچنین محمد شیبانی رئیس هیأت کشتی استان یزد، صبح امروز چهارشنبه با حضور در محل فدراسیون کشتی با بهروز نعمتی دیدار و گفتگو کردند.

یاری و شیبانی در این دیدار در مورد وضعیت کشتی استان‌های همدان و یزد گزارش‌هایی را به سرپرست فدراسیون کشتی ارائه دادند.

همچنین دیدار صمیمانه ای نیز با حضور جمعی از پیشکسوتان، قهرمانان و مسئولان کشتی همدان از جمله سعید ابراهیمی نایب قهرمان کشتی جهان، حمید سیفی قهرمان آسیا، تورج ظفری مربی سابق تیم‌های کشتی آزاد در رده‌های سنی پایه و سرپرست تیم ونهالان برگزار شد و حاضرین در نشست مسائلی را در مورد کشتی استان همدان ارائه دادند.

کد مطلب 4611871

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