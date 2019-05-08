نشست بهروز نعمتی با پیشکسوتان و اهالی کشتی همدان و یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا یاری رئیس هیأت کشتی استان همدان و جمعی از پیشکسوتان، قهرمانان و مسئولان کشتی این استان و همچنین محمد شیبانی رئیس هیأت کشتی استان یزد، صبح امروز چهارشنبه با حضور در محل فدراسیون کشتی با بهروز نعمتی دیدار و گفتگو کردند.

یاری و شیبانی در این دیدار در مورد وضعیت کشتی استان‌های همدان و یزد گزارش‌هایی را به سرپرست فدراسیون کشتی ارائه دادند.

همچنین دیدار صمیمانه ای نیز با حضور جمعی از پیشکسوتان، قهرمانان و مسئولان کشتی همدان از جمله سعید ابراهیمی نایب قهرمان کشتی جهان، حمید سیفی قهرمان آسیا، تورج ظفری مربی سابق تیم‌های کشتی آزاد در رده‌های سنی پایه و سرپرست تیم ونهالان برگزار شد و حاضرین در نشست مسائلی را در مورد کشتی استان همدان ارائه دادند.