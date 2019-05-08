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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۱۹

وزیر علوم مطرح کرد؛

مشارکت دانشگاهیان برای ساخت مسکن سیل زدگان

مشارکت دانشگاهیان برای ساخت مسکن سیل زدگان

وزیر علوم درباره پویش بهار همدلی و کمک به ساخت مسکن سیل‌زدگان گفت: این همکاری با مشارکت استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، نشست پویش بهار همدلی با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دعوت رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در محل این نهاد برگزار شد.

در این نشست وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی، آمادگی خود را برای بازسازی مسکن هموطنان آسیب دیده از سیل اعلام کردند و همچنین برنامه‌های این سه ارگان درباره اجرای بیانیه گام دوم و ابلاغیه آن ارائه شد.

منصور غلامی، در این نشست با بیان اینکه دانشگاهیان از ابتدا در کنار هموطنان آسیب دیده از سیل قرار گرفتند اظهار داشت: دانشگاه‌های استان‌های آسیب دیده از سیل همچون دانشگاه شهید چمران اهواز از ابتدا تاکنون در کنار هموطنان سیل‌زده قرار داشتند و هم اکنون نیز عضو ستاد بحران هستند.

وی با بیان اینکه کمک به هموطنان آسیب دیده از سیل از جمله وظایف اخلاقی و انسانی است تصریح کرد: به دستور رئیس جمهور، دانشگاه تهران نیز مسئولیت بخش پژوهشی و تخصصی در زمینه سیل‌های اخیر را به عهده گرفت.

وزیر علوم درباره پویش بهار همدلی و کمک به ساخت مسکن سیل‌زدگان خاطرنشان کرد: این همکاری با مشارکت استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور صورت خواهد گرفت.

وی درباره اجرای بیانیه گام دوم عنوان کرد: از آنجا که بخش‌های مرتبط با آموزش نسل جوان، مربوط به دانشگاه‌ها است، باید این بیانیه را با برنامه‌های آموزشی جدید و نگاه نوین به آموزش به صورت آموزش برای نسل جوان کشور در آوریم.

وزیر علوم، خواهان نگاهی جامع و چندجانبه به بخش‌های مختلف این بیانیه و توجه به اجرایی کردن تمام بخش‌ها شد و افزود: بخش‌های مربوط به علم و فناوری به منظور توانمندسازی نسل آینده از جمله وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است به گونه‌ای که نسل آینده نسلی با اخلاق، خودکفا، خودباور و استقلال‌طلب تربیت شود.

غلامی، درباره نقشه جامع علمی کشور که در آستانه هشتمین سال ابلاغ آن قرار داریم گفت: امیدوارم این نقشه روز به روز بیشتر محقق شود و تاکنون نیز مراحل اجرایی خود را زیر نظر ستاد نقشه جامع علمی کشور طی کرده است.

کد مطلب 4611873
زهرا سیفی

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