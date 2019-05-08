به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه فرهنگی اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مشکلات مهم استان بوشهر در سالهای اخیر تأمین آب بوده است که در این راستا برای تأمین آب مورد نیاز تلاش و پیگیری گستردهای صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بوشهر از معدود مراکز استانهایی است که دارای سهمیهبندی و نوبتبندی آب است، تصریح کرد: با اجرای برنامههای مختلف، نسبت به حذف تدریجی مشکل نوبت بندی و سهمیهبندی آب در استان به ویژه در شهر بوشهر اقدام میشود.
استاندار بوشهر از نوسازی شبکهآبرسانی شهرهای بوشهر، برازجان و جم خبر داد و بیان کرد: در اصلاح شبکههای آبرسانی شهرهای استان پنج شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی، اصفهان، شیراز، خراسان و تهران فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی و اداری باید همکاری لازم را با این شرکتها در اجرای این طرح داشته باشند، اضافه کرد: باید در راستای تسریع در اجرای این طرح از همه ظرفیتها استفاده شود.
گراوند از حذف تدریجی و گام به گام سهمیهبندی آب در استان خبر داد و افزود: پیگیریهای مستمری را به منظور فزایش رضایتمندی و آرامش مردم در حوزه تأمین آب شرب استان داشتهایم.
وی از تدوین سند اجتماعی استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: در کنار ساخت و بازسازی واحدهای مسکونی، طرحهای زیربنایی و روبنایی در بافتهای ناکارآمد شهری استان بوشهر اجرا میشود.
استاندار بوشهر با اشاره به نوسازی و ساخت هزار و ۵۴۵ واحد مسکونی در استان خبر داد و اضافه کرد: ۱۰۴ واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده است.
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