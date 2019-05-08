به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه ذوالقدر پیش از ظهر چهارشنبه با حضور در شورای اداری شهرستان اسلامشهر طی سخنانی اظهار داشت: بانک‌ها برای ارائه وام‌های اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار را در اولویت قرار دهند.

ذوالقدر در خصوص اختصاص بودجه ۹۸ نیز گفت: با توجه به اینکه بودجه ۹۸ انقباضی بود و بودجه خوبی به مقوله فرهنگی اختصاص پیدا نکرد اما برای استان تهران توانستیم اعتبارات تخصیص بودجه برای بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی و جاده و مترو اسلامشهر را به تصویب برسانیم که متناوبا پرداخت خواهد شد.

وی در مورد بودجه مسائل فرهنگی سال جاری نیز بیان داشت: بودجه امسال در رفت و برگشتی که داشت تمام بودجه‌های فرهنگی با کاهش فرهنگی روبرو شد و بحران شدید ی داشتیم که در نهایت توانستیم یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را مصوب کنیم و تمام دستگاه‌های فرهنگی را به بودجه فرهنگی سال ۹۷ برگردانیم و ۲۰ میلیارد تومان هم برای نهاد کتابخانه ها اختصاص دادیم و همچنین برای بازسازی و نوسازی کتابخانه های این شهر نیز بخشی اختصاص داده شد.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل فرهنگی باید در اولویت باشد اظهار داشت: با توجه به اینکه انقلاب ما انقلاب فرهنگی بوده است و ما برای همه کارها ی راه و جاده به فرهنگ سازی نیاز داریم.