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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۱۶

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات درمجلس شورای اسلامی:

بانک ها پرداخت وام‌اشتغال زایی زنان سرپرست را در اولویت قرار دهند

بانک ها پرداخت وام‌اشتغال زایی زنان سرپرست را در اولویت قرار دهند

اسلامشهر- نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: بانکها پرداخت وام‌اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار را در اولویت قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه ذوالقدر پیش از ظهر چهارشنبه با حضور در شورای اداری شهرستان اسلامشهر طی سخنانی اظهار داشت: بانک‌ها برای ارائه وام‌های اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار را در اولویت قرار دهند.

ذوالقدر در خصوص اختصاص بودجه ۹۸ نیز گفت: با توجه به اینکه بودجه ۹۸ انقباضی بود و بودجه خوبی به مقوله فرهنگی اختصاص پیدا نکرد اما برای استان تهران توانستیم اعتبارات تخصیص بودجه برای بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی و جاده و مترو اسلامشهر را به تصویب برسانیم که متناوبا پرداخت خواهد شد.

وی در مورد بودجه مسائل فرهنگی سال جاری نیز بیان داشت: بودجه امسال در رفت و برگشتی که داشت تمام بودجه‌های فرهنگی با کاهش فرهنگی روبرو شد و بحران شدید ی داشتیم که در نهایت توانستیم یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را مصوب کنیم و تمام دستگاه‌های فرهنگی را به بودجه فرهنگی سال ۹۷ برگردانیم و ۲۰ میلیارد تومان هم برای نهاد کتابخانه ها اختصاص دادیم و همچنین برای بازسازی و نوسازی کتابخانه های این شهر نیز بخشی اختصاص داده شد.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل فرهنگی باید در اولویت باشد اظهار داشت: با توجه به اینکه انقلاب ما انقلاب فرهنگی بوده است و ما برای همه کارها ی راه و جاده به فرهنگ سازی نیاز داریم.

کد مطلب 4611881

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