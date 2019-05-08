به گزارش خبرنگار مهر، علیار راستگو ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای اجرایی خانه احزاب آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه احزاب از ارکان جامعه پویا و بانشاط است، افزود: احزاب و جریان‌های سیاسی باید بر محور وحدت و همدلی حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه باید با هوشیاری کامل و حساسیت نسبت به همه رویدادهای جامعه نگاه کنیم، افزود: دشمن در حال توطئه علیه انقلاب اسلامی است و باید مسئولان و مردم در این خصوص هوشیار باشند.

راستگو با تاکید بر اینکه محل استقرار خانه احزاب استان به زودی مشخص می‌شود، ادامه داد: استانداری پیگیری‌های لازم را به عمل آورده و در آینده نزدیک شاهد تحقق این امر خواهیم بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی سپس به ضرورت نقش آفرینی دانشگاه‌ها در جامعه نیز تاکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها در توسعه همه‌جانبه جامعه نقش مؤثری دارند و دانشگاه‌ها باید از حالت رکود دربیایند.

وی سپس افزود: احزاب می‌توانند در خروج دانشگاه‌ها از حالت رکود نقش‌آفرینی کنند.

راستگو همچنین با بیان اینکه احزاب سیاسی به جای اختلاف‌ها بر روی اشتراک‌ها تمرکز کنند، گفت: بدون شک وفاق اجتماعی زیربنای رشد و توسعه جامعه است.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال امنیتی کردن مطالبات صنفی در ایران است، گفت: باید در این خصوص مردم و تمام اقشار جامعه هوشیار باشند.