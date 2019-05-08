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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۱۸

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی:

دشمن به دنبال امنیتی کردن مطالبات صنفی در ایران است

دشمن به دنبال امنیتی کردن مطالبات صنفی در ایران است

تبریز- معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه دشمن به دنبال امنیتی کردن مطالبات صنفی در ایران است، گفت: باید در این خصوص مردم و تمام اقشار جامعه هوشیار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیار راستگو ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای اجرایی خانه احزاب آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه احزاب از ارکان جامعه پویا و بانشاط است، افزود: احزاب و جریان‌های سیاسی باید بر محور وحدت و همدلی حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه باید با هوشیاری کامل و حساسیت نسبت به همه رویدادهای جامعه نگاه کنیم، افزود: دشمن در حال توطئه علیه انقلاب اسلامی است و باید مسئولان و مردم در این خصوص هوشیار باشند.

راستگو با تاکید بر اینکه محل استقرار خانه احزاب استان به زودی مشخص می‌شود، ادامه داد: استانداری پیگیری‌های لازم را به عمل آورده و در آینده نزدیک شاهد تحقق این امر خواهیم بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی سپس به ضرورت نقش آفرینی دانشگاه‌ها در جامعه نیز تاکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها در توسعه همه‌جانبه جامعه نقش مؤثری دارند و دانشگاه‌ها باید از حالت رکود دربیایند.

وی سپس افزود: احزاب می‌توانند در خروج دانشگاه‌ها از حالت رکود نقش‌آفرینی کنند.

راستگو همچنین با بیان اینکه احزاب سیاسی به جای اختلاف‌ها بر روی اشتراک‌ها تمرکز کنند، گفت: بدون شک وفاق اجتماعی زیربنای رشد و توسعه جامعه است.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال امنیتی کردن مطالبات صنفی در ایران است، گفت: باید در این خصوص مردم و تمام اقشار جامعه هوشیار باشند.

کد مطلب 4611883

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