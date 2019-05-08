تاثیر مدرنیته در کاهش روابط عاطفی زوجین در بریتانیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیپندنت، نتایج تحقیقات محققان انگلیسی نشان می‌دهد، روابط میان زوجین در این کشور به دلیل سبک زندگی مدرن و به ویژه استفاده بیش از حد از اینترنت کاهش یافته است.

محققان بریتانیایی معتقدند، سبک زندگی غربی و مدرنیته موجب کاهش روابط عاطفی و جنسی میان زوجین به ویژه میان افراد بالای ۲۵ سال شده است.

این نتایج حاصل طرح ملی «بررسی روابط زوجین و سبک زندگی» است که بر روی ۳۴ هزار مرد و زن ۱۶ تا ۴۴ سال انگلیسی انجام شده است.

بر اساس نتایج این بررسی، روابط زناشویی و عاطفی میان افراد این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ به ویژه میان جوانان بالای ۲۵ سال، به شدت کاهش یافته است.

یافته‌ها حاکی از آن است، سلامت روحی و میزان زمان حضور زوج‌ها در خانه بر روی روابط عاطفی آن‌ها تأثیر گذار است. به طوری که زن و شوهرهایی که از سلامت روحی و جسمی بهتری برخوردارند نسبت به زوجینی که شاغل بوده و حتی درآمد بالایی داشته، روابط بهتری با یکدیگر دارند.

یافته‌ها نشان می‌دهد، توسعه سبک زندگی مدرن، ورود اینترنت و فضای مجازی به خانواده‌ها از جمله دلایل ایجاد اختلاف میان زوجین است.