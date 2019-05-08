تذکر جدی به وزیر صمت و ایمیدرو برای یک رفتار غیرقانونی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شریفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های جمعی در واکنش به رفتار مجری طرح مناطق ویژه لامرد و پارسیان بیان داشت: منطقه ویژه اقتصادی پارسیان و منطقه ویژه اقتصادی لامرد دو طرح جداگانه است که متأسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی «ایمیدرو» تا کنون برای جداسازی این دو طرح اقدامی نکرده‌اند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر دو منطقه ویژه لامرد و پارسیان در قالب یک طرح دیده شده‌اند و تا کنون مجریان طرح همزمان مدیر منطقه ویژه لامرد بوده‌اند و نظارت مستقیم بر منطقه ویژه پارسیان داشته‌اند. طی سالهای اخیر جداسازی دو منطقه ویژه پارسیان و لامرد از خواسته‌های نمایندگان هرمزگان در مجلس بود. بنده بارها در تذکرات شفاهی در صحن علنی به این موضوع اشاره کرده‌ام و مکاتباتی هم با وزرای صمت و حتی مدیرعامل سابق و فعلی ایمیدرو داشته‌ام.

این نماینده مجلس با اظهار اینکه زمانیکه مدیر جدید طرح از سوی مهندس غریب پور منصوب شد تذاکرات جدی بر نوع رفتار و مدیریت این موضوع داده‌ام، اظهارداشت: مدیر جدید طرح در یک حرکت ناشایست اقدام به گرفتن تمامی اختیارات مدیرعامل شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان داده است.

شریفی با تاکید بر اینکه این رفتار نوعی دهن کجی به مردم شهرستان پارسیان است، افزود: از این رفتار مدیر طرح بوی اختلاف، تفرقه و تنش می‌آید و اینگونه رفتارها از سوی مردم پارسیان و استان هرمزگان محکوم است و در شرایط کنونی کشور نباید بر آتش تفرقه دامن بزنیم.

وی ابرازداشت: امروز پس از مطلع شدن از این رفتار غیرقانونی مدیر طرح مناطق ویژه لامرد و پارسیان در تماس تلفنی به وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیرعامل ایمیدرو تذکرات جدی داده‌ام و اگر این موضوع حل نشود و منطقه ویژه پارسیان را به عنوان یک طرح جداگانه نبینند از طریق صحن علنی مجلس به موضوع ورود خواهیم کرد و وزیر باید در مجلس پاسخگوی مردم شریف پارسیان و استان هرمزگان باشند.

گفتنی است؛ در دولت نهم و دهم و در زمان ابراهیم عزیزی استاندار وقت موضوع انتزاع ۵ روستا از پارسیان و الحاق به استان فارس مطرح شد، که پس از اعتراضات گسترده مردمی در تمامی شهرستان‌های استان هرمزگان با ورود شورای عالی امنیت ملی موضوع منتفی شد.

اما در این زمان منطقه ویژه اقتصادی پارسیان سال ۹۱ با چراغ سبز ابراهیم عزیزی استاندار وقت هرمزگان به زیر نظر منطقه ویژه لامرد رفت و تصمیمات با نظر مجری طرح که مدیرعامل منطقه اقتصادی لامرد بود اتخاذ می‌شد.