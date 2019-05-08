دمای هوا در بیشتر مناطق استان اصفهان تغییر محسوسی نخواهد داشت

حجت الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً پایدار در گرم‌ترین ساعات روز بر روی استان اصفهان طی سه روز آینده است.

وی با بیان اینکه در طول این مدت برای اکثر مناطق استان اصفهان در بعدازظهرها گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود، بیان داشت: همچنین بارش‌های پراکنده بهاری در ساعات بعدازظهر به ویژه در مناطق غربی و شمالی استان اصفهان پیش بینی می‌شود.

هوای اصفهان به شکل قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، ابراز داشت: در سه روز آینده هوای شهر اصفهان به شکل قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: بیشینه دمای هوا در کلان شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعت روز ۳۰ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما در خنک‌ترین ساعات صبح فردا ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر پیش‌بینی می‌شود.

دمای احساسی در طول ساعات روز بسیار کمتر از دمای واقعی است

علی عسگریان با اشاره به اینکه هم استانی‌ها توجه داشته باشند که در هنگام سفر به غرب استان به دلیل احتمال وقوع رگبار بارش با احتیاط رانندگی کنند، گفت: باید توجه داشته باشیم که به دلیل وزش بادهای شدید دمای احساسی بسیار کمتر از دمای واقعی است که داشتن پوشش مناسب به ویژه در سفر را ایجاب می‌کند.

کلزاکاران مناطق غربی اصفهان نسبت به بازبینی مزارع اقدام کنند

وی ادامه داد: به کشاورزان مناطق سردسیر توصیه شده است که نسبت به آماده سازی اراضی جهت کشت سیب زمینی اقدام نمایند و کلزاکاران مناطق غربی استان نسبت به بازبینی مزارع و کنترل هجوم آفت شته و بید کلم جهت مبارزه با آن اقدام نمایند.