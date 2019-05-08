تکمیل موزه دفاع مقدس در چهارمحال و بختیاری تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با اشاره به اینکه تکمیل باغ موزه دفاع مقدس در شهر شهرکرد چهارمحال و بختیاری تسریع شود، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای تسریع ساخت این پروژه در سطح استان اندیشیده شود.

وی بیان کرد: همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل این پروژه در سطح استان ضروری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: نشست‌های هماهنگی برای تکمیل این پروژه در سطح استان افزایش یابد این زمینه برای تکمیل زودتر این پروژه فراهم شود.

ترویج ارزش‌های دفاع مقدس در جامعه زمینه ساز تحقق فرهنگ ایثار و شهادت است

وی بیان کرد: شرکت‌های آب، برق و گاز در مسیر ارائه خدمات به این پروژه حرکت کنند تا زمینه برای تکمیل سریع‌تر این پروژه فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت سوم خرداد ماه، ادامه داد: برنامه‌های سوم خرداد باید با کیفیت بالاتری نسبت به سال‌های گذشته برگزار شود.

وی بیان کرد: ترویج ارزش‌های دفاع مقدس در جامعه زمینه ساز تحقق فرهنگ ایثار و شهادت می‌شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حماسه‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس باید برای نسل جوان امروز جامعه بیان شود.