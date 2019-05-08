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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۴۶

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان:

تردد در ۹۵ درصد مسیرهای ارتباطی خوزستان برقرار است

تردد در ۹۵ درصد مسیرهای ارتباطی خوزستان برقرار است

اهواز - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: در حال حاضر تردد در بیش از ۹۵ درصد جاده ها و محورهای استان برقرار است.

غلامعباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خوزستان امسال با بحران سیل مواجه شد اما خوشبختانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در خط مقدم مقابله با این بحران بود و کارنامه خوبی از خود به جای گذاشت.

وی با بیان اینکه سیل موجب آبگرفتگی حدود ۳۵ محور استان شد، افزود: طول برخی از این محورها به ۳۰ کیلومتر می‌رسید.

بهرامی نیا با اشاره به آبگرفتگی هشت محور دیگر در استان، اظهار کرد: در حال حاضر تردد در بیش از ۹۵ درصد جاده‌ها و محورهای استان برقرار است اما شرایط محورهای آب گرفته به گونه‌ای است که تا فروکش نکردن آب، تردد در آنها امکان پذیر نیست و برای تردد از مسیرهای جایگزین استفاده می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با بیان اینکه طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته، حدود ۸۵۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از سیل به زیرساخت‌ها و ابنیه های فنی استان وارد شده است، ادامه داد: کار ترمیم و بازسازی زیرساخت‌ها و ابنیه فنی نیازمند اعتبار و زمان زیاد است و پس از تخصیص و ابلاغ اعتبار، کار آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: علاوه بر آغاز ترمیم و بازسازی جاده‌ها و ابنیه های فنی خسارت دیده، باید تحقق دیگر برنامه‌های حوزه راهداری که برای امسال برنامه ریزی شده بودند، تلاش کرد.

کد مطلب 4611946

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