نمایشگاه کتاب لاهور برای سومین بار به دلایل امنیتی به تاخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز جهانی کتاب، مراسمی به همت کانون نویسندگان لاهور در کانون مطبوعات این شهر بزرگ و مهم پاکستان برگزار شد. در این مراسم شخصیت‌های برجسته علمی و ادبی چون رانا عبدالرحمن رئیس کانون نویسندگان لاهور، دکتر وحید الرحمن خان، پرفسور دکتر بصیره عنبرین، زاهد مسعود، عاطف رحمان، شهزاد فراموش، کامرید زوار حسین، نوید پشکن، محمد سرور، محمد انور و تعداد زیادی از علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی شرکت کردند.

میهمانان در سخنرانی خود از دولت درخواست داشتند تا برای گسترش علاقه و انگیزه کتاب خواندن در عموم مردم، در بودجه سالیانه کتابخانههای کشور افزوده شود. قیمت لوازم چاپ و نشر کنترل شده تا نویسندگان و ناشران بتوانند کتاب‌هایی با قیمت ارزان و قابل دسترس برای مردم فراهم کنند.

در مقابل برگزاری این جشن اما نمایشگاه بین المللی کتاب که قرار بود در تاریخ ۲۵ آوریل سال جاری در دانشگاه پنجاب لاهور برگزار شود، به دلایل امنیتی برای سومین بار به تأخیر افتاد. فرمانداری شهر لاهور طی نامه به رئیس دانشگاه پنجاب درباره مشکلات و مسائل امنیتی در برگزاری این نمایشگاه آگاه کرد. شایان ذکر است نمایشگاه مذکور برای آخرین بار در سال ۲۰۱۶ میلادی در دانشگاه برگزار و پس از آن هر ساله در لحظات آخر توسط فرمانداری لاهور به دلیل امنیتی این نمایشگاه لغو می‌شد. در این نمایشگاه تعداد بیش از ۱۲۰ شرکت چاپ و نشر کتاب مبلغ بیست هزار روپیه بابت یک غرفه را پرداخت کردند که پس از لغو نمایشگاه این مبلغ به آنها بازگردانده می‌شود.