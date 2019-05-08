آسمان خوزستان نیمه ابری می شود

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی شبانه روز گذشته شهرهای شوش و آبادان با دمای ۴۰ درجه و شهر ایذه با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: طی همین مدت اهواز حداکثر و حداقل دمای ۳۹ و ۲۴ درجه سانتیگراد را گزارش کرده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: آسمان استان خوزستان تا ۲۴ ساعت آینده نیمه ابری و گاهی با افزایش ابر همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری بیان کرد: انتظار می‌رود از ظهر امروز تا اوایل روز شنبه هفته آینده شاهد ناپایداری، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد قابل ملاحظه به ویژه در نیمه غربی، شمالی و ارتفاعات استان باشیم.

وی درپایان عنوان کرد: با توجه به احتمال تشکیل ابرهای جوششی و تندباد لحظه‌ای برخواستن گرد و غبار محلی در بعضی ساعات ایام مذکور دور از انتظار نیست.