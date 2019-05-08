۱۱۰۰ دانشجو از خدمات کمیته امداد چهارمحال وبختیاری بهره مند هستند

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۱۰۰ دانشجو از خدمات کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری بهره مند هستند، اظهار داشت: این دانشجویان از خدماتهای مختلف کمیته امداد در بخشهای مختلف بهره مند شدهاند.
وی اظهار داشت: ایجاد زمینه توانمندسازی مددجویان از رویکردهای این نهاد است که امسال نیز این هدف با اجرای برنامههای مختلف پیگیری میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خودکفایی مددجویان از مهمترین اهداف کمیته امداد است، بیان کرد: برگزاری دورههای آموزشی و انجام حمایتهای لازم برای مددجویان در سال جاری از مهمترین برنامهها است.
وی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت خیران خارج از استانی برای حمایت مددجویان از دیگر برنامههایی است که با جدیت در سال جاری دنبال میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: احداث مسکن برای مددجویان نیازمند از دیگر برنامههای سال جاری در این استان است.
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