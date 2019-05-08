آزادسازی خرمشهر از بزرگترین حماسه های دوران جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی دفاع مقدس و بزرگداشت سی و هفتمین سالروز آزادسازی خرمشهر که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، با تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه مبارک رمضان ماه بندگی خداوند و ماه نگاه کریمانه و رحیمانه خداوند متعال نسبت به بندگان خود است که امیدواریم بتوانیم از این ماه پر برکت نهایت استفاده را ببریم.

وی با اشاره به اهمیت نگاه کریمانه در زندگی روزمره انسان افزود: اگر انسان‌ها با نگاه کریمانه و بخشش با یکدیگر تعامل و همکاری کنند، خروجی آن موضوعی به نام وحدت خواهد بود.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین عنوان کرد: اگر وحدت در جامعه‌ای به وجود بیاید شاهد پیشرفت و موفقیت روزافزون در کشور خواهیم بود و این مهم مقدمه‌ای برای ظهور امام زمان (عج) خواهد بود.

فاطمی نسب با اشاره به فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر خاطرنشان کرد: عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر یکی از مهم‌ترین و حیاتی ترین عملیات‌های دوران مقدس به نقل از کتب دفاع مقدس و فرماندهان دفاع مقدس است و گرامی داشت این روز هم از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: در زمینه بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر ستادهای نماز جمعه استان قزوین باید برنامه‌ها و تدابیر ویژه ای اتخاذ کنند تا بدین وسیله اهمیت این روز بزرگ برای مردم تبیین شود.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین بیان کرد: بستر لازم برای راویان دفاع مقدس فراهم است تا بدین وسیله پیش از خطبه‌های نماز جمعه نکات مهم این عملیات و اتفاقات مهمی که در جریان آزادسازی خرمشهر اتفاق افتاده را برای مردم بازگو کنند.