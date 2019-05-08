گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جبار دوست‌محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به میزبانی دفتر بسیج سازندگی سپاه قائم (عج) سمنان بابیان اینکه همزمان با وقوع سیلاب در چهار استان کشور ۱۵ هزار بسیجی از سمنان به مناطق سیل‌زده اعزام شدند، ابراز داشت: اجرای بند انحرافی آق‌قلا، بازسازی و مرمت جاده‌های مسدود شده استان مازندران، پاک‌سازی مناطق سیل‌زده لرستان، امداد رسانی به مردم پلدختر تنها بخشی از خدمات بسیج سازندگی استان سمنان را تشکیل می‌دهد.

وی از حضور ۱۳۰ نفر از پاسداران استان سمنان در منطقه خبر داد و افزود: ۶۸۰ خانوار منطقه سیل‌زده پلدختر تحت پوشش بسیج سازندگی قرار گرفته و از خدمات امدادی و عمرانی بسیجیان استان بهره‌مند شدند.

رئیس بسیج سازندگی سپاه قائم (عج) استان سمنان بابیان اینکه سال گذشته ۲۵ هزار نفر از استان به مناطق محروم اعزام شدند، ابراز داشت: کمک‌های این افراد در قالب طرح‌های جهادی است و می‌کوشند تا با آموزش دانش آموزان، کارآفرینی در جامعه و انجام امور عمرانی در روستاها به مردم ساکن این نواحی خدمات لازم را ارائه کنند.

دوست‌محمدی بابیان اینکه طی یک سال گذشته ۱۵۰ گروه پزشکی از استان سمنان به مناطق محروم اعزام شدند، تصریح کرد: ویزیت رایگان افراد بیمار، خدمات دندانپزشکی، اندازه‌گیری فشارخون و غیره از جمله برنامه‌هایی است که جامعه بسیج پزشکی به مردم مناطق محروم ارائه کرده است.

وی بابیان اینکه طرح‌های مختلفی از جمله لایروبی قنوات، ساخت خانه عالم، احداث خانه بهداشت، طرح‌های آبرسانی در بسیج سازندگی دنبال می‌شود، افزود: استخر بزرگ ذخیره آب با وسعت ۶۰ هزار مترمربع و با اعتباری معادل ۶۰ میلیارد ریال اواخر خردادماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.