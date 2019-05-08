سوم خرداد نقطه عطف تاریخ دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی دفاع مقدس و بزرگداشت سی و هفتمین سالروز آزادسازی خرمشهر که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: دوران دفاع مقدس مملو از عملیات غرور آفرین رزمندگان اسلام در دفاع از کیان اسلامی است و هر عملیات برگ زرینی در این دوران است.

استاندار قزوین بیان کرد: برای انتقال ارزشهای دفاع مقدس همه ما وظیفه داریم دستاوردهای دفاع مقدس را به نسل جوان بازگو کنیم و مناسبت‌های مختلف مانند سوم خرداد بهترین فرصت برای بازگویی خاطرات جنگ است.

زاهدی تصریح کرد: به مناسبت سوم خرداد لازم است از سوی شهرداری فضاسازی مناسبی در شهر ایجاد شود و از دهیاران و بخشداران هم انتظار داریم برنامه ریزی مناسبی برای این روز داشته باشند.

استاندار قزوین گفت: عملیات بیت المقدس توانست ماشین جنگی دشمن را از کار بیندازد و از حماسه‌های بزرگ دوران دفاع مقدس محسوب می‌شود که گرامیداشت این روز ضروری است.

زاهدی افزود: پیروزی در عملیات بیت المقدس شاید برای بسیاری از نیروهای نظامی غیر قابل تصور بود اما شجاعت و جانفشانی رزمندگان موجب شکست دشمن شد.

