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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۱۷

استاندار قزوین: 

سوم خرداد نقطه عطف تاریخ دوران دفاع مقدس است

سوم خرداد نقطه عطف تاریخ دوران دفاع مقدس است

قزوین- استاندار قزوین گفت: سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر نقطه عطف تاریخ دفاع مقدس و از افتخارات کشور در صیانت از کیان اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی دفاع مقدس و بزرگداشت سی و هفتمین سالروز آزادسازی خرمشهر که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: دوران دفاع مقدس مملو از عملیات غرور آفرین رزمندگان اسلام در دفاع از کیان اسلامی است و هر عملیات برگ زرینی در این دوران است.

استاندار قزوین بیان کرد: برای انتقال ارزشهای دفاع مقدس همه ما وظیفه داریم دستاوردهای دفاع مقدس را به نسل جوان بازگو کنیم و مناسبت‌های مختلف مانند سوم خرداد بهترین فرصت برای بازگویی خاطرات جنگ است.

زاهدی تصریح کرد: به مناسبت سوم خرداد لازم است از سوی شهرداری فضاسازی مناسبی در شهر ایجاد شود و از دهیاران و بخشداران هم انتظار داریم برنامه ریزی مناسبی برای این روز داشته باشند.

استاندار قزوین گفت: عملیات بیت المقدس توانست ماشین جنگی دشمن را از کار بیندازد و از حماسه‌های بزرگ دوران دفاع مقدس محسوب می‌شود که گرامیداشت این روز ضروری است.

زاهدی افزود: پیروزی در عملیات بیت المقدس شاید برای بسیاری از نیروهای نظامی غیر قابل تصور بود اما شجاعت و جانفشانی رزمندگان موجب شکست دشمن شد.
 

کد مطلب 4611979

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