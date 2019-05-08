دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در داخل کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر چهارشنبه در ستاد بزرگداشت سوم خرداد و ستاد گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) گفت: با وحدت و همدلی در برابر توطئه‌ها و نقش‌های شوم دشمن پیروز خواهیم شد.

استاندار همدان بابیان اینکه حضرت امام (ره) انقلاب و اسلام را در مقابل همه انحرافات به خوبی به جهانیان معرفی کرد، گفت: برنامه‌های گرامیداشت ارتحال امام (ره) و سوم خرداد باید به صورت مردمی و با محتوای خوب برگزار شود.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی به درخت تنومند و یک کشور تأثیرگذار در منطقه تبدیل شده و عصبانیت دشمن از همین پیشرفت‌های چهار دهه اخیر است، افزود: با وحدت و همدلی در برابر توطئه‌ها و نقش‌های شوم دشمن پیروز خواهیم شد.

شاهرخی با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال تفرقه است و ما باید به دنبال وحدت و همدلی باشیم، افزود: سوم خرداد فرصتی برای تجلیل از روحیه ولایتمداری و جهادی رزمندگان دفاع مقدس است.

استاندار همدان بابیان اینکه وحدت و همدلی در کنار روحیه ایثارگری در عملیات بیت المقدس باعث آزادسازی خرمشهر شد، اظهار داشت: دشمن به دنبال اختلاف و تفرقه در داخل کشور است و همه ما باید مواظب باشیم دشمن به این هدف نرسد.

وی با بیان اینکه باید در برگزاری برنامه‌های فرهنگی به دنبال وحدت و همدلی و تقویت انقلاب و انتقال روحیه ایثار و شهادت باشیم، گفت: امروز دشمنان انقلاب اسلامی با زور و تزویر درصدد نابودی ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز در این جلسه با بیان اینکه گفتمان سازی اقدامی برای نشر فرهنگ دفاع مقدس است، اظهار داشت: بزرگداشت سی و هفتمین سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر باید با خاصیت فرهنگی همراه باشد چراکه کار فرهنگی باید در جامعه علاوه بر تولید فرهنگ جریان‌سازی کند.

سردار مهدی ظفری از برگزاری مراسم سالروز شهادت شهید شهبازی در باغ‌موزه دفاع مقدس خبر داد و گفت: برای نشر فرهنگ باید گفتمان‌سازی را اولویت قرار داد.