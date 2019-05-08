ضرورت اختصاص تسهیلات برای احیای مشاغل آسیب دیده در سیلاب لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب ظهر چهارشنبه در شورای اشتغال و سرمایه گذاری لرستان در سخنانی با اشاره به اعتبارات مشاغل خانگی در استان، اظهار داشت: سال گذشته سهم لرستان ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که معادل آن طرح به بانک‌ها معرفی شده و در حال حاضر ۱۶ میلیارد از آن به دو هزار و ۸۵۴ نفر پرداخت شده است.

وی با اشاره به طرح اشتغال حمایتی در استان، عنوان کرد: در قالب این طرح سهم لرستان ۱۳۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده که سهم تخصیصی استان ۱۰۱ میلیارد تومان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه با بیان اینکه در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لرستان نزدیک به سه هزار میلیارد تومان طرح در استان شروع شد، عنوان کرد: در این راستا شرکت‌های هولدینگ و مجری این طرح‌ها بحث فعال سازی و تسریع در اجرای آنها را در دستور کار قرار دهند.

آشتاب با تاکید بر اینکه سهم ویژه ای برای احیا و بازسازی مشاغل آسیب دیده در جریان سیلاب لرستان اختصاص پیدا کند، افزود: در حوزه کشاورزی، اصناف و… آسیب جدی در جریان سیلاب داشتیم و درخواست ما این است که برای سال ۹۸ محدودیت رسده ای و بخش اقتصادی را نداشته باشیم.

وی در ادامه با تاکید بر اختصاص بخشی از تسهیلات پرداختی در حوزه اشتغال روستایی برای واحدهایی که در جریان سیلاب به صورت ۱۰۰ درصدی تخریب شده اند، گفت: درخواست داریم که تدبیری در این رابطه صورت گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه استمهال و تنفس برای تسهیلات اشتغال استان از یک سال به سه تا پنج سال انجام شود، بیان داشت: همچنین احیای بیش از ۱۴۰ تعاونی آسیب دیده در جریان سیل باید در دستور کار قرار گیرد.

آشتاب با اشاره به بحث اشتغال عمومی در مناطق سیل زده، تصریح کرد: بازسازی مناطق توسط بیکاران هر منطقه صورت گیرد تا هم اشتغال ایجاد شود و هم زمینه برای بازسازی این مناطق فراهم شود.