به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی طی احکام جداگانه ای سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا را به سمت رئیس کمیته پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی، میثم بصیرت سرپرست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را به سمت رئیس کمیته پژوهشی راهبردی، صفا صبوری دیلمی سرپرست معاون فنی و عمرانی را به سمت رئیس کمیته پژوهشی مدیریت استانداردسازی عمرانی و زیرساختهای شهری، رضا کرمی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران را به سمت رئیس کمیته پژوهشی مدیریت ایمنی و بحران، محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی را به سمت رئیس کمیته پژوهش امور اجتماعی و فرهنگی، عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری را به سمت رئیس کمیته پژوهشی امور مالی و اقتصاد شهری، ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی را به سمت رئیس کمیته پژوهشی توسعه منابع انسانی، محسن پورسیدآقایی معاون حمل ونقل وترافیک را به سمت رئیس کمیته پژوهشی حمل و نقل و ترافیک، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری را به سمت رئیس کمیته پژوهشی شهرسازی و معماری، مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست را به سمت رئیس کمیته پژوهشی امور خدمات شهری و محیط زیست منصوب کرد.
طی احکامی از سوی حناچی؛
روسای کمیته های پژوهشی حوزه های مختلف شهرداری تهران منصوب شدند
شهردار تهران در احکامی جداگانه، رؤسای کمیتههای پژوهشی حوزههای مختلف شهرداری تهران را منصوب کرد.
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