روسای کمیته های پژوهشی حوزه های مختلف شهرداری تهران منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی طی احکام جداگانه ای سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا را به سمت رئیس کمیته پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی، میثم بصیرت سرپرست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را به سمت رئیس کمیته پژوهشی راهبردی، صفا صبوری دیلمی سرپرست معاون فنی و عمرانی را به سمت رئیس کمیته پژوهشی مدیریت استانداردسازی عمرانی و زیرساخت‌های شهری، رضا کرمی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران را به سمت رئیس کمیته پژوهشی مدیریت ایمنی و بحران، محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی را به سمت رئیس کمیته پژوهش امور اجتماعی و فرهنگی، عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری را به سمت رئیس کمیته پژوهشی امور مالی و اقتصاد شهری، ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی را به سمت رئیس کمیته پژوهشی توسعه منابع انسانی، محسن پورسیدآقایی معاون حمل ونقل وترافیک را به سمت رئیس کمیته پژوهشی حمل و نقل و ترافیک، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری را به سمت رئیس کمیته پژوهشی شهرسازی و معماری، مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست را به سمت رئیس کمیته پژوهشی امور خدمات شهری و محیط زیست منصوب کرد.