فرصت ۱۰ روزه شهرداری همدان برای انجام مطالعات اجرای یک زیرگذر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاروند ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه ویژه برنامه ضیافت الهی در ۳۶ بقعه استان همدان برگزار میشود، گفت: برنامههای ویژهای برای ماه رمضان امسال تدارک دیده شده است.
وی به اعزام مبلغان حوزه علمیه قم و حوزه علمیه همدان به امامزادهها و مساجد و حسینیهها اشاره کرد و گفت: ۳۰ نفر از مبلغان حوزه علمیه قم و ۱۸ نفر از مبلغان استانی در این مراکز مشغول تبلیغ خواهند بود.
حجت الاسلام کاروند یکی از برنامههای ویژه امسال را اعزام مفسران قرآنی به بقاع مورد نظر عنوان کرد و گفت: برگزاری محافل انس با قرآن نیز برنامهریزی شده و ۱۴ محفل جز خوانی قرآن در بقاع مبرکه همدان برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان به سایر برنامهها نیز اشاره کرد و برگزاری دعای ابوحمزه ثمالی و سایر ادعیه در بقاع شاخص را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه در آستان مقدس امامزاده حسین (ع) همدان برنامه سحرگاه به همراه دعا و سخنرانی و اطعام سحر طی یک ماه رمضان انجام میشود.
وی گفت: ترویج فرهنگ افطاری ساده سنت حسنهای است که در بقاع شاخص انجام خواهد شد.
وی از برگزاری ویژه برنامه وفات حضرت خدیجه (ع) و ولادت امام حسن مجتبی (ع) در بقاع متبر که همدان خبر داد و گفت: این برنامهها در ۳۵ بقعه اجرا میشود.
برنامه ریزی برای اجرای نیات واقفان خیراندیش
حجت الاسلام کاروند یکی از اقدامات پیش بینی شده برای انجام در ماه رمضان را اجرای نیات واقفان خیراندیش برشمرد و با بیان اینکه از این محل ۵۰۰ سبد کالا به ارزش هر بسته ۲۰۰ هزار تومان در شهر همدان و ۵۰۰ بسته در شهر کبودرآهنگ تهیه و تا قبل از نیمه اول ماه رمضان در مناطق محروم و حاشیه این شهرها توزیع خواهد شد، گفت: ۳۰۰ کارت هدیه ۲۰۰ هزار تومانی نیز به خانواده ایتام اهدا میشود.
وی با بیان اینکه در نظر داریم اکیپ پزشکی به چند روستا اعزام شود، گفت: در این برنامه چند روستای محروم با اولویت شهرستان فامنین مدنظر هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان همچنین از برگزاری دو جلسه با حضور استاندار همدان و هیئت امنای آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) همدان برای حل مشکل زیرگذر این مسیر خبر داد و با بیان اینکه بقعه امامزاده عبدالله در وسط یک میدان قرار گرفته و تردد شهروندان و زائران به این بقعه مشکل است، اظهار داشت: مطالعات زیرگذر این بقعه توسط شهرداری انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه شهرداری بعد از برآورد هزینه و نهایی شدن طرح اجرای آن را آغاز خواهد کرد، گفت: شهرداری فرصت گرفته تا طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده مطالعات این طرح را نهایی کند کمااینکه مطالعات اولیه توسط شهرداری انجام شده است.
حجت الاسلام کاروند با بیان اینکه طرح اولیه توسط شهرداری توضیح داده شد اما برای مطالعه بیشتر و هماهنگی با دستگاههای مرتبط در موضوع اجرای زیرگذر ۱۰ روز فرصت داده شده است، گفت: هزینه اجرای زیرگذر توسط سه مجموعه اوقاف، شهرداری و سازمان برنامه و بودجه تأمین میشود.
وی با بیان اینکه این زیرگذر مسیر عبور عابر پیاده است و به حل مشکلات تردد زائران کمک خواهد کرد، گفت: کلیات کار مورد پذیرش واقع شده و اجرای کار در اسرع وقت مدنظر است به طوری که بنا شد طی یکسال قسمت عمدهای از کار انجام شود.
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