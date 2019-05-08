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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۷:۰۷

معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

نگاه توسعه ای و راهبردی به ورزش نیازمند تقویت هیئتهای ورزشی است

نگاه توسعه ای و راهبردی به ورزش نیازمند تقویت هیئتهای ورزشی است

یاسوج- معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: نگاه توسعه ای و راهبردی به ورزش نیازمند تقویت مجمع عمومی و هیئتهای ورزشی در استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم نظری افزود: شناسایی و تبیین موقعیت راهبردی با توجه به پیشینه برخی از رشته‌های ورزشی در جامعه روستایی و عشایری با صرف هزینه و سرمایه گذاری اندک سبب تقویت و بهبود این حوزه می‌شود.

نظری تصریح کرد: فعال کردن هیئتهای ورزشی می‌تواند نتیجه خوبی برای دراز مدت در رویدادهای ورزش استان ایفا کند و نگرانیها در برخی از آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد.

وی افزود: حضور قدرتمند در مسابقات بین المللی و ملی و کسب رتبه‌های قهرمانی می‌تواند نتیجه تلاش و فعالیت هیئتهای ورزشی باشد.
نظری یادآور شد: دولت برای تقویت حوزه ورزش کم نگذاشته است و تلاش هیئتهای ورزشی و تدبیر مسئولین می‌تواند به تقویت بیشتر جامعه ورزشی در سطوح مختلف منتج شود.

کد مطلب 4612069

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