نگاه توسعه ای و راهبردی به ورزش نیازمند تقویت هیئتهای ورزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم نظری افزود: شناسایی و تبیین موقعیت راهبردی با توجه به پیشینه برخی از رشتههای ورزشی در جامعه روستایی و عشایری با صرف هزینه و سرمایه گذاری اندک سبب تقویت و بهبود این حوزه میشود.
نظری تصریح کرد: فعال کردن هیئتهای ورزشی میتواند نتیجه خوبی برای دراز مدت در رویدادهای ورزش استان ایفا کند و نگرانیها در برخی از آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد.
وی افزود: حضور قدرتمند در مسابقات بین المللی و ملی و کسب رتبههای قهرمانی میتواند نتیجه تلاش و فعالیت هیئتهای ورزشی باشد.
نظری یادآور شد: دولت برای تقویت حوزه ورزش کم نگذاشته است و تلاش هیئتهای ورزشی و تدبیر مسئولین میتواند به تقویت بیشتر جامعه ورزشی در سطوح مختلف منتج شود.
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