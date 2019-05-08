کمک ۱۰۵ میلیاردی مردم به بهزیستی و مددجویان درسال گذشته

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، داریوش بیات‌نژاد در نشست خبری امروز اظهار کرد: امسال نیز همانند سنوات گذشته جشن رمضان در ایام ماه مبارک رمضان از سوی سازمان بهزیستی استان تهران پیش‌بینی شده است. در همین زمینه از بیستم تا ۳۱ اردیبهشت نمایشگاهی با همکاری سازمان بهزیستی، کمیته امداد و همچنین سایت شرکت نمایشگاهی بین‌المللی در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی انجام می‌پذیرد.

بیات‌نژاد گفت: در برگزاری نمایشگاه محصولات مددجویان بهزیستی اهدافی مدنظر است که از آن جمله می‌توان به معرفی توانمندیهای مددجویان، معرفی خدمات ارائه شده از سوی پرسنل بهزیستی و همچنین بخش غیردولتی و همچنین جلب مشارکت‌های مردمی اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: ۶۹ غرفه برای نمایشگاه امسال در ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده است که از این تعداد در ۹ غرفه خدمات تخصصی سازمان بهزیستی و همچنین در ۶۰ غرفه محصولات و تولیدات مددجویان عرضه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان تهران خاطرنشان کرد: از خدماتی که در غرفه‌های تخصصی به شهروندان تهرانی در نمایشگاه بین‌المللی ارائه خواهد شد می‌توان به خدماتی از جمله طرح غربالگری بینایی و طرح تنبلی چشم، غرفه همیاران سلامت و روان و خدمات مشاوره‌ای، غرفه غربالگری خدمات ژنتیکی، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها در حوزه‌های پیشگیری و… اشاره کرد.

وی افزود: همچنین در غرفه‌های اشاره شده خدماتی نیز در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شده است علاوه بر اینکه در چند غرفه نیز محصولات و تولیدات مددجویان تحت پوشش بهزیستی و زنان سرپرست خانوار و معلولان ارائه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه مردم تهران کمک‌های قابل توجهی را به سازمان بهزیستی داشته‌اند گفت: علی‌رغم اینکه ما در شرایط اقتصادی دشواری قرار داریم اما کمک‌های مردمی نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز داشته است به طوری که میزان کمک‌های مردمی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.

بیات‌نژاد گفت: میزان کمک‌های مردمی در سال ۹۶؛ در بخش نقد ۱۱ میلیارد تومان در بخش غیرنقدی ۶۰ میلیارد تومان بوده است و در کل ۷۱ میلیارد تومان در سال ۹۶ به بهزیستی کمک شده است که این کمک‌ها در سال ۹۷ به مراتب افزایش یافته است که در بخش نقد ۳۵ میلیارد تومان و در بخش غیرنقد ۷۰ میلیارد تومان و در کل ۱۰۵ میلیارد تومان به بهزیستی و مددجویان کمک شده است.

وی با اشاره به اعتماد مردم به سازمان بهزیستی گفت: این اعتماد قابل ستایش است و امیدواریم امسال بتوانیم میزان کمک‌های مردمی را نسبت به سال ۹۷ افزایش دهیم.

بیات‌نژاد همچنین در ارتباط کمک‌های مردمی به سیل‌زدگان اشاره کرد و افزود: پس از وقوع سیل در استان‌های خوزستان، لرستان و گلستان؛ با اعلام و پویش سازمان بهزیستی، کمک‌های مردمی جمع‌آوری و پس از بسته‌بندی در اختیار سیل‌زدگان قرار گرفت.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان تهران با اشاره به برنامه سازمان بهزیستی در ارتباط با اجرای طرح‌های پیشگیری از معلولیت گفت: تلاش می‌شود با اجرای طرح‌ها در این حوزه و همچنین انجام آزمایشات ژنتیکی میزان معلولیت‌ها در سال کاهش پیدا کند.

بیات‌نژاد در ادامه نشست خبری با اشاره به پوشش ۹۸ درصدی طرح غربالگری بینایی اظهار کرد: تلاش می‌شود این طرح که برای کودکان زیر ۶ سال اجرا می‌شود امسال به رقم صددرصد برسد.

وی همچنین درباره راه‌اندازی مراکز توانبخشی طیف اوتیسم در تهران گفت: در گذشته تعداد این مراکز ۶ مرکز بود که با تلاش صورت گرفته در سال ۹۷ تعداد مراکز توانبخشی طیف اوتیسم به ۱۲ مرکز رسید.

مدیرکل بهزیستی استان تهران در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با توزیع بسته حمایتی به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: شب گذشته رئیس جمهور در نخستین افطار دیداری را با فرزندان تحت پوشش کمیته امداد داشت و در آن جلسه خبر از توزیع بسته حمایتی به خانواده تحت پوشش داشت. پیش‌بینی می‌شود این بسته حمایتی و غذایی در روزهای آتی در اختیار جامعه هدف بهزیستی و کمیته امداد قرار بگیرد.

وی گفت: البته بهزیستی استان تهران تمهیداتی را در ارتباط با توزیع بسته غذایی برای مددجویان تحت پوشش خود در نظر گرفته است که با حمایت خیرین بزودی این اتفاق عملی خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران همچنین با اشاره به تاکید وزیر رفاه برای ممنوعیت برگزاری مراسم‌های افطاری در سالن‌های زیرمجموعه وزارت رفاه گفت: این موضوع مورد توجه سازمان بهزیستی خواهد بود ضمن اینکه مراسم‌های گلریزان در سنوات گذشته نیز با هزینه‌های خیرین برگزار شد که امسال نیز تلاش می‌شود حداقل در یک نوبت مراسم جشن گلریزان با حضور خیرین و با تأمین هزینه آنها در راستای حمایت از جامعه هدف بهزیستی برگزار شود.

وی به اقدامات انجام شده از سوی سازمان بهزیستی استان تهران در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷؛ سازمان بهزیستی متعهد شد ۲۳۰۰ فرصت شغلی ایجاد کند که این تعداد فرصت را به ۳۳۷۵ شغل افزایش دادیم که در همین زمینه بانک مرکزی اعلام کرد ۳۳ میلیارد تومان از اعتبارات بانکی در اختیار بهزیستی استان تهران قرار بگیرد که متأسفانه از این رقم بانک‌های عامل فقط ۱۵ میلیارد تومان را قبول کردند که در ادامه نیز ۱۳۱۶ نفر برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک‌های عامل معرفی شدند که از این تعداد ۱۰۸۱ طرح مورد پذیرش قرار گرفت.