ابراز تاسف برلین از واکنش برجامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان امروز چهارشنبه در واکنش به اقدام برجامی ایران بدون اشاره به اقدامات خصمانه واشنگتن علیه تهران، به ابراز تأسف در این خصوص بسنده کرد.

این سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این خصوص اعلام کرد: آلمان خواستار حفظ توافق هسته‌ای است و برلین نیز مادامی که تهران به تعهداتش پایبند باشد، کاملاً متعهد به برجام خواهد ماند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران امروز و در سالروز خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اعلام کرد که برخی اقدامات خود در ارتباط با برجام را متوقف کرده و فرصتی ۶۰ روزه به کشورهای باقی مانده در توافق می‌دهد تا به تعهدات بانکی و مالی خود عمل کنند.