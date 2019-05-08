  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۴۹

ابراز تاسف برلین از واکنش برجامی ایران

ابراز تاسف برلین از واکنش برجامی ایران

یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان بدون اشاره به اقدامات خصمانه واشنگتن علیه تهران، به ابراز تأسف درباره واکنش برجامی ایران بسنده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان امروز چهارشنبه در واکنش به اقدام برجامی ایران بدون اشاره به اقدامات خصمانه واشنگتن علیه تهران، به ابراز تأسف در این خصوص بسنده کرد.

این سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این خصوص اعلام کرد: آلمان خواستار حفظ توافق هسته‌ای است و برلین نیز مادامی که تهران به تعهداتش پایبند باشد، کاملاً متعهد به برجام خواهد ماند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران امروز و در سالروز خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اعلام کرد که برخی اقدامات خود در ارتباط با برجام را متوقف کرده و فرصتی ۶۰ روزه به کشورهای باقی مانده در توافق می‌دهد تا به تعهدات بانکی و مالی خود عمل کنند.

کد مطلب 4612109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی نجفی IR ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بالاخره دولت روحانی یه تکونی به خودش داد،!!!!!!!
    • IR ۲۱:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      کاملا متعهد است یعنی چه؟ دولتمردان ما باید بخواهند این کشورها توضیح دهند که تعهدشان کجا بوده؟
    • IR ۰۶:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      وقتی برلین و برلینی ها هیچ اختیاری از خود نداشته باشند چطور می توانند به تعهدات خود عمل کنند؟
    • اهورا IR ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خیلی جالبه میگه مادامی که ایران متعهد باشه آلمان هم به تعهداتش عمل میکنه .آدم از این کثیف تر و حیوون تر؟؟ تو این دو سال مثلا واسه ایران چکار کردید که بعد از این نمیخواهید انجام بدید؟؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها