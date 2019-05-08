به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی بعدازظهر چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز، اظهار کرد: البرز استانی قوی در زمینهٔ کِشت گلخانه‌ای است، بدین منظور ستاد گلخانه‌ای را در استان تشکیل داده‌ایم که استقبال خوبی از آن شده است.

وی ادامه داد: در راستای انجام فعالیت‌های گلخانه‌ای برای ما سهمیه ۵۰ هکتار منظور شده بود که طبق صحبت‌ها و درخواست استاندار البرز این سقف به ۳۰۰ هکتار رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز افزود: در مورد طرح‌هایی که بیش از ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد لزومی نیست که اقدامات آن در تهران انجام شود، انتظار داریم که این اعتبارات در اختیار استاندار قرار گیرد.

موسوی با تأکید بر اینکه در کشاورزی با یک معیار کلی استان سنجیده می‌شود، توضیح داد: متوسط عملکرد زراعی در کشور هفت تن در هر هکتار است که در البرز برابر ۲۴ تن است و این تفاوت ویژه البرز با دیگر استان است.

وی ادامه داد: در محصولات باغی ۶.۸ تن در هکتار عملکرد کشوری است در البرز این میزان حدود ۲۰ تن در هکتار است و این به موضوعاتی ازجمله خاک البرز، شرایط اقلیمی آن و همکاری بخش‌های دولتی، ارتباط دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با تأکید بر اینکه ۹۶ درصد اعتبارات سال گذشته جذب‌شده است، گفت: امید است در سال جاری با انجام اقدامات مؤثر بعدی ۴ درصد باقی‌مانده را نیز پیش برده و توان جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات امسال حاصل شود.