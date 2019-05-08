سکینه الماسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور توسعه زیرساخت‌های شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است و شاهد اجرای پروژه‌های متنوعی در این مناطق هستیم.

وی اضافه کرد: در سفر اسفندماه سال گذشته وزیر آموزش و پرورش به شهرستان عسلویه طرح‌های خوبی مصوب شد که امروز این مسائل را پیگیری کردیم و مقرر شد مجوز تأسیس و احداث باشگاه فرهنگیان شهرستان عسلویه صادر شود.

نماینده مردم شهرستان‌های عسلویه، کنگان، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در نشست امروز مجوز تأسیس اردوگاه ملی دانش آموزی در جنوب کشور برای شهرستان عسلویه صادر شد.

وی از جذب و افزایش سهمیه نیروی حق التدریس ویژه شهرستان عسلویه خبر داد و بیان کرد: جذب و استخدام نیروی بومی شهرستان عسلویه در دانشگاه فرهنگیان به صورت ویژه و افزایش سهمیه نیز مصوب شد.