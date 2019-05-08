کمبود نیروی انسانی آموزشی در غرب تهران تا مهر ۹۸ رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحائی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح چند طرح آموزشی در شهریار در جمع خبرنگاران گفت: استان تهران به سبب رشد جمعیتی بالا، همواره با کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش مواجه است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا نیروی انسانی در مراکز آموزشی این استان تأمین شود.

وی گفت: برای سال آینده تمهیدات ویژه ای در نظر گرفتیم، تا کمبود نیروی انسانی در استان تهران تا مهر ۹۸ رفع شود و منتظریم تا نقل و انتقالات صورت بگیرد، تا کمبودها را بررسی کنیم اما با استفاده از مدرسان حق التدریس و پیش دبستانی و مربیان نهضتی که مشمول قانون مجلس هستند، امیدوارم در مهر ۹۸ بدون مشکل سال تحصیلی در غرب تهران آغاز شود.

بطحائی اضافه کرد: برخی نگرانی‌ها مبنی بر این وجود دارد، که اگر نتوانیم تجهیزات، مدارس و نیروی انسانی را در شهرستان‌های استان تهران مطابق با رشد جمعیت افزایش دهیم، مدارس ۳ شیفته شوند.

وی افزود: امیدوارم با افتتاح مدارس و کلاس‌های جدید در شهریار مشکل کمبود مدارس نیز حل شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و به ویژه غرب تهران نیاز زیادی به نیروی انسانی دارد، اما این کمبود به معنای خالی بودن کلاس‌ها نیست.