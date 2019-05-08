به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی، برآورد و پرداخت خسارات سیل به بهره برداران بخش کشاورزی خوزستان اظهار کرد: در حوزه جهاد کشاورزی استان خوزستان ۲۷ شهرستان و ۹۷ مرکز خدمات داریم؛ این جلسه با هدف بحث و بررسی در خصوص سیل و مشکلاتی که برای کشاورزی استان پیش آمده و اتخاذ تدابیر و راهکارهایی که می‌توان داشت، تشکیل شده است.

وی با تقدیر از پیگیری‌های مستمر وزیر جهاد کشاورزی و معاون وی به صورت روزانه افزود: خوزستان در سال زراعی ۹۸ ۹۷ سه بار با پدیده سیل مواجه شد که به لحاظ شدت، بیشترین آن فروردین امسال بود؛ سیلی بی سابقه که در برخی شهرها از جمله سوسنگرد هنوز وجود آب به مزارع را داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: در سیل فروردین امسال بخش‌های مختلف کشاورزی از جمله زراعت، صنعت نیشکر، زنبور عسل، منابع طبیعی و دامداری دچار خسارت شدند.

چنگلوایی با اشاره به تأمین حداقل ۸۸ دستگاه ماشین آلات سنگین به الخصوص بیل و کمپرسی برای خدمات رسانی به مردم در سیلاب اخیر ادامه داد: با کمک سایر دستگاه‌ها، ۳۵۰ رأس دام را جابجا و برای ۸۵۰ هزار رأس دام تاکنون بیش از ۶ هزار تن علوفه توزیع شده است.

وی عنوان کرد: در این میان شرکت‌های مختلف زیرمجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان از جمله تعاون روستایی، امور عشایر، دامپزشکی و شرکت غله هر کدام به نوبه خود همکاری‌هایی داشتند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه اولین اولویت جهاد کشاورزی خوزستان برای بعد از سیلاب، خروج آب از اراضی کشاورزی است، اضافه کرد: برای این اقدام تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا حداکثر برداشت ممکن را از اراضی داشته باشیم ولی خسارت سیلاب به محصولات، بالا و بهره وری در تُن برای اراضی مختلف کاهش بسیاری داشت.

چنگلوایی با اشاره به تخلیه آب از ۵۱ هزار هکتار از اراضی گفت: در کنار خروج آب سعی شده تا از هر وسیله‌ای برای برداشت استفاده کنیم که در این میان می‌توان به استفاده از ۲۱ دستگاه کمباین شلتوک برای برداشت گندم اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه استراتژی اصلی برای آماده سازی اراضی به منظور انجام کشت تابستانه و پاییزه است، عنوان کرد: با همکاری استانداری، برای هر شهرستانی چند دستگاه معین تعیین کردیم تا هرچه سریع‌تر اراضی برای کشت بعدی آماده سازی شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های فعلی، حمل و جابجایی چغندرقند است چون متأسفانه کرایه‌های حمل و نقل هم افزایش بسیاری داشته است، گفت: برای محصول گندم نیز پیشنهاد می‌شود که استان‌های مقصد از طریق سامانه GTC کامیون ارسال کنند که بخشی از مراکز و سیلوهای استان خوزستان تخلیه و امکان جابجایی بهتر فراهم شود.