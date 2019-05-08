به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی بخشنده عصر چهارشنبه در جلسه بررسی، برآورد و پرداخت خسارت سیل به بهره برداران بخش کشاورزی خوزستان اظهار کرد: اتفاقی که افتاد ۲۳ استان کشور درگیر مسئله سیل در درجات مختلف شدند اما از مجموعه آنها ۷۵ درصد خسارت در سه یا چهار استان رخ داد که بخش اعظم آن با ۴۰ تا ۵۰ درصد خسارت در خوزستان واقع و بعد گلستان، مازندران، لرستان، ایلام و همدان با درصد کمتری درگیر مشکلات سیل شدند.

وی در ادامه خبر داد: مجموعه خسارت‌های سیل امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در حوزه زیرساختی بخش‌های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی و صنایع است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به واردات ۱۹ میلیون تُنی محصولات کشاورزی در سال گذشته تصریح کرد: در این بین بخش اعظم آن ذرت و سویا بوده است. همچنین دولت تصمیم گرفته تا اقلامی مثل گوشت، حبوبات و کره را با ارز نیمایی تأمین کند.

بخشنده خبر داد: همچنین نهاده‌هایی مثل کود، سم، بذر، داروهای دامی و بخشی از ماشین آلات خاص را با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه با وجود سیل امسال ولی در گندم خودکفا هستیم و نیازی به واردات نیست، اضافه کرد: حدود یک میلیون تومان گندم در استان‌های سیل زده از دست دادیم ولی با خریدهای خوبی که خصوصاً در خوزستان شروع شده و امیدواریم از مرز ۹۰۰ هزار تُن بگذرد، در بخش گندم خودکفا می‌مانیم.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پرداخت ۹۰ درصد مبالغ خریدهای گندم بیان کرد: همه مسئولان کشاورزی دغدغه جبران خسارت‌های مردم در سیل اخیر را دارند، به عنوان نمونه همین روز گذشته سازمان برنامه و بودجه ۹۰۰ میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داد؛ در حقیقت همه متعهد هستیم که تا آخر کنار کشاورزان بمانیم و ضمن بازسازی مزارع و آماده کشت شدن آنها برای کشاورزان امید را به مردم برگردانیم.

بخشنده با اشاره به اینکه پرداخت غرامت هر هکتار بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد، خبر داد: تسهیلات ۵۰ میلیون ریالی که به کشاورزان پرداخت می‌شود با یک سال تنفس و سه سال هم پرداخت تعیین شده است؛ همچنین مابه التفاوت از چهار درصد تا ۱۸ درصد را دولت متقبل شده و در عین حال وام‌های قبلی آنها را نیز تا سه سال امهال کردیم.

وی تأکید کرد: بازسازی و آماده سازی مزارع برای کشت باید در دستور کار ویژه باشد؛ یعنی مزارعی که از آب خارج می‌شوند با سرعت هرچه تمامتر برای کشت تابستانه و پاییزه مهیا شوند.

بخشنده با اشاره به اینکه باز هم خوزستان باید پرچمدار تولیدات کشاورزی در کشور باشد چون این توانایی را دارد، گفت: اصرار داریم که شرایط تولید محصولات کشاورزی در خوزستان به شکل اول برگردد چون بخش اعظمی از تولیدات از خوزستان تأمین می‌شود و اگر این شرایط عادی نشود مجبور به واردات محصولات هستیم؛ با زیرآب رفتن پنج واحد نیشکر خوزستان و کاهش تولید در خشکسالی تابستان سال گذشته منجر به کاهش تولیدات و از دست دادن چند صد تُن شکر در خوزستان شد که مجبور به واردات آن شدیم.