به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت مقام معلم در جزیره خارگ اظهار داشت: ماه رمضان به سوی شما آمده است، ماهی که نزد خدا از بهترین ماه‌ها است. ماه رمضان فرصت خوبی برای رسیدن به جایگاه ویژه انسانیت هست.

وی با اشاره به اهمیت بالای علم، افزود: در بحث علم در آموزه‌های دینی تاکید زیادی شده است و در قرآن به قلم قسم یاد کرده است و این ارزش کلام است.

رضایی با بیان اینکه جایگاه رفیع معلم کاملاً مشهود و مشخص است، ادامه داد: در جزیره خارگ بحث فرهنگیان باید متفاوت باشد، سختی بالایی در این جزیره فرهنگیان تحمل می‌کنند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دیداری که شب گذشته با وزیر آموزش و پرورش داشتم مقرر شد بومیان جزیره خارگ به عنوان معلمان حق‌التدریسی در این جزیره مشغول به کار شوند که بیش از ٢٠ نفر با این راهکار وارد بدنه آموزش و پرورش خواهند شد.

خدری با اشاره به اینکه بحث رتبه بندی معلمان در سال جاری انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات منابع مالی بودجه امسال با مشکلاتی مواجه هستیم ولی حل مشکلات قشر صبور فرهنگیان را در اولویت خود قرار خواهیم داد.