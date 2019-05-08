ساختمان تاریخی شهربانی میرجاوه در حال مرمت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، عبدالله کرد اظهار داشت: در حوزه میراث فرهنگی ۱۵ اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده که برای حفاظت از این مواریث تاریخی از ظرفیت شوراهای اسلامی، معتمدین، دهیاران و انجمن‌های میراث فرهنگی استفاده شده است.

وی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته آثاری که در معرض خطر قرار دارند در دستور کار تعیین حریم قرار گرفتند.

رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری میرجاوه افزود: جشنواره «لیکو» نهم اردیبهشت با حضور پرشور جوامع محلی و مسئولان در روستای هدف گردشگری تمین با اجرای موسیقی و شعرخوانی محلی برگزار شد.

وی بیان کرد: از اقدامات دیگری که در این حوزه انجام می‌شود راهنمایی گردشگران خارجی از محل دفتر اطلاع رسانی گردشگری واقع در پایانه مرزی میرجاوه و توزیع اقلام فرهنگی شامل نقشه، بروشور و کتابچه راهنمای گردشگری سیستان و بلوچستان است.

کرد تصریح کرد: از دیگر اقدامات حوزه گردشگری میرجاوه به کارگیری راهنمایان محلی و سرکشی از تأسیسات گردشگری جهت رفاه گردشگران است.

وی گفت: کلاسهای صنایع دستی نیز در این شهرستان با آموزش سه رشته سوزن دوزی، سکه دوزی و دوخت البسه محلی بلوچی در حال برگزاری است.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میرجاوه افزود: این کلاس‌ها با تعداد ۸۰ هنرجو از ۲۰ فروردین آغاز شده و تا تیر امسال ادامه دارد.