به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم، عصر امروز در محفل جز خوانی عمومی قرآن کریم در مصلی امام خمینی (ره)، ابراز داشت: خداوند مردم را یاری می‌کند و دشمنان هر چه تدبیر و توطئه کنند خنثی می‌شود و خداوند حیله دشمنان را به خودشان باز می‌گرداند.

وی با بیان اینکه ۱۰ ها آیه در قرآن برای بصیرت افزایی از راه مقایسه آمده است، عنوان کرد: به پیروی از این عصر اگر مقایسه‌ای بین قبل و بعد از انقلاب اسلامی صورت بگیرد، مشاهده می‌کنیم که از عقب ماندگی شرم آور در گذشته امروز به پیشرفت‌های شگفت آور دست پیدا کرده ایم.

امام جمعه تبریز ادامه داد: دوران انقلاب اسلامی ایران، انسان را یاد دوران خرافات می‌اندازد که خدای آنها بت بود و قحطی بر آنها حاکم بود، اما به برکت اسلام، انسان را از جهل به علم، از دشمنی به محبت، از بخل به ایثار و تحقیر زن به کرامت زن رساند.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم تاکید کرد: انقلاب اسلامی به مردم عزت، استقلال، عقلانیت و برادری و آزادی عطا کرد، که برای هر یک از این داشته‌ها، آیات و روایات فراوانی داریم.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی گفت: این انقلاب اسلامی به دست مرجع تقلیدی مانند حضرت امام خمینی (ره) و علمای همراه با ایشان شکل گرفت که حضرت علی (ع) وظیفه آنان را قیام علیه پرخوران و حمایت از گرسنگان قرار داد.

وی برقراری عدالت جهانی به رهبری امام زمان (عج) را قله حکومت اسلامی دانست و اذعان داشت: باید مردم با رهبری علما تشکیل حکومت و قدرت دهند تا بتوانند از پرخوران گرفته و به گرسنگان بدهند و بدون قدرت و حکومت، این سفارش حضرت علی (ع) عملی نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه فقیه عادل مخالف هوی و نفس و نزدیک ترین فرد به رهبر معصوم است، گفت: در هر کشوری اختلاف وجود دارد که باید یک نفر فصل الخطاب باشد، در همین آمریکا وقتی اختلافی بین بوش رئیس جمهور سابق و رقیب انتخاباتی اش افتاد، رئیس قوه قضائیه حرف آخر را زد.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم افزود: امتیاز جمهوری اسلامی آن است آن کسی که باید حرف آخر را بزند باید باسوادترین، باتقواترین، عادل و بی هوس باشد، به گونه‌ای که هیچ تهدید و تطمیعی او را به قضاوت خلاف وا ندارد.

امام جمعه تبریز در پایان بر ضرورت شناخت ویژگی‌های منحصربفرد انقلاب اسلامی تاکید و تصریح کرد: سخن از عصمت ولی فقیه نیست بلکه منظور حجت بودن کلام اوست، ممکن است فتوای مرجعی تغییر کند یا دانشمندی در نوشته خود تجدیدنظر کند یا پزشکی در نسخه خود اشتباه کند، اما همه عقلای دنیا در طول تاریخ به کارشناس خبره مراجعه می‌کنند و سخن او را ملاک قرار می‌دهند، با اینکه ممکن است درصدی خطا هم باشد.