تکمیل سدهای نیمه تمام نقش مهمی در کنترل سیلاب گلستان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تکمیل مطالعات، اخذ مجوزها و آغاز عملیات سدهای قره‌چای در رامیان و شصت کلاته در گرگان در مدیریت سیلاب اهمیت دارد و لازم است ظرفیت مدیریت سیلاب هم در این سدها لحاظ شود.

وی افزود: تسریع در تکمیل سدهای نرماب در مینودشت، چایلی (مختومقلی فراغی) در مراوه‌تپه و آقدکش در آق‌قلا هم به دلیل نقش مهمی که در ذخیره‌سازی آب و هم تعدیل سیلاب دارد باید در دستورکار باشد.

نظری با بیان اینکه حدود ۵۰ سال از عمر سد وشمگیر می گذرد، گفت: تسریع در علاج بخشی سد وشمگیر با تخصیص اعتبارات کافی شامل، افزایش حجم مخزن و تعمیرات اساسی دریچه‌های پایاب سد در اولویت اول و ایستگاه‌های پمپاژ، شبکه‌ها و زهکش‌ها در اولویت بعدی می تواند بخشی از سیلاب رودخانه گرگانرود را مدیریت کند.